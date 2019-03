No Place For Heroes

Groovender Metal mit Thrash-Schlaghosen.

Das kleine Label Ragnarök Records, welches wir Euch vor einigen Monaten etwas ausführlicher vorgestellt haben, hat sich bisher auf exotische Thrashbands fokussiert. Daher bin ich bei der Erstlauschung von "No Place For Heroes" etwas überrascht, denn die Herrschaften aus Buenos Aires spielen eher recht rauen Heavy Metal, der selten in Thrashbereiche vordringt. Außer man nimmt das schwarze Album von METALLICA als Referenz für diese Musikrichtung. Mit dieser Parallele im Kopf hat man schon einen ganz guten Eindruck, was für Musik die vier Jungs von PSYCHO SIDE hier abliefern. Es groovt, es hat tolle Melodien und es hetfieldet ganz schön.

Wenn man bedenkt, dass das Album bereits 2017 als Eigenprodukt in limitierter Auflage von wenigen Hundert Exemplaren erschienen ist, muss man den Hut vor der extrem fetten Produktion ziehen. Gerade bei solcher Musik ist ein dynamischer Klang wichtig, denn sonst kann sich Groove nicht entfalten. Genau hier sammelt "No Place For Heroes" ein paar saftige Bonuspunkte, denn alles klingt organisch und gleichzeitig transparent und druckvoll.

Wenden wir uns nun aber endlich der Musik auf diesem Silberling zu: Während ich beim Ohrwurm 'You Can't Stop The Rock' noch ein bisschen gelangweilt bin, geht das anschließende 'Black Widow' mit mächtigem Punch gut nach vorne los und sorgt auch dafür, dass die nachfolgenden Stücke gut abgehen. So richtig begeistert bin ich dann wieder vom tollen 'At The Edge', welches neben einer feinen Melodie coole Basslicks und einen coolen Chorus hat. Kurz vor dem Finale wird sogar das Gaspedal mal richtig durchgetreten, und Freunde thrashiger Klänge werden mit 'On My Two Wheels' und 'Fight Night' verwöhnt. Geht doch. Der als Bonus-Song verwendet Track 'Quicksand', der auf dem nicht mehr erhältlichen Erstling "Psyco Side" stand, hebt dann auch noch mal den Punkteschnitt durch extrem kraftvolles Riffing.

Insgesamt ein sehr gelungenes Album, welches zeigt, dass auch abseits des Thrashs Bands mit internationaler Klasse unterwegs sind. Toll, dass es Labels wie Ragna Rök Records gibt, die hier nach ihren Trüffeln suchen. Topp!