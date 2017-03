Bisher gelungenste Scheibe der britischen Senkrechtstarter.

Es sind einige durchaus turbulente Jahre, die gerade hinter dem britischen Noise-Rock-Phänomen PULLED APART BY HORSES liegen. Der größte Einschnitt seit dem Release des Albums "Blood" im Jahr 2014 war dabei wohl der Verlust von Schlagzeuger und Gründungsmitglied Lee Vincent, der die Band recht überraschend vor zwei Jahren verließ. Glücklicherweise fanden die verbliebenden Musiker jedoch schnell in Tommy Davidson einen ebenbürtigen Ersatz, mit dem sich die Truppe aus Leeds auch direkt in ein ruhiges Studio in Wales absetzte, um den nun hier vorliegenden Silberling "The Haze" einzuzimmern.



Musikalisch gehen die Briten dabei den auf dem Vorgänger "Blood" eingeschlagenen Weg konsequent weiter und klingen anno 2017 noch reifer und erwachsener. Fans der allerersten Stunde werden dabei auch dieses mal wieder den rasanten und kompromisslosen Post-Hardcore vermissen, welcher der Band im Jahr 2010 zum überraschenden Durchbruch verhalf und schnell zum Markenzeichen der Truppe wurde. Statt hyperaktivem Riffing serviert das Quartett in den insgesamt zwölf Kompositionen nun einen originellen Mix aus Grunge, Stoner Rock und Hardcore, der mich persönlich nicht selten an das QUEENS OF THE STONE AGE-Überalbum "Songs For The Deaf" erinnert. Bestes Beispiel für diese Parallele ist die Single 'Hotel Motivation', die mit ihrem Stop-And-Go-Riffing und den eindringlichen Vocals auch aus der Feder von Josh Homme stammen könnte und dem Material des Stoner-Rock-Genies in keinster Weise nachsteht.



Doch nicht alle Experimente gelingen auf dem neuen Silberling, denn der Opener und Titeltrack 'The Haze' oder das ungewöhnliche 'Lamping' wirken mit unter doch etwas willkürlich zusammengestückelt und uninspiriert. Glücklicherweise bleiben die beiden Tracks jedoch im Großen und Ganzen die einzigen Ausnahmen auf einer ansonsten durchaus gelungenen Scheibe, die mit dem packenden 'The Big What If' und dem ganz offensichtlich an NIRVANA angelehnten 'Dumb Fun' auch noch einige waschechte Highlights im Gepäck hat.



Wer sich auf die neuen musikalischen Pfade der Briten einlassen und sich mit den reiferen Kompositionen des Vierers anfreunden kann, der wird dementsprechend mit einem feinen Album belohnt, das mit Sicherheit das bisher kompletteste Werk der Bandgeschichte ist. Für die allererste Liga fehlt den Jungs dabei zwar auch aktuell noch der letzte Kick und die durchgehend hohe Qualität des Songmaterials, doch auch diesen Sprung wird PULLED APART BY HORSES bei der aktuell rasant fortschreitenden Entwicklung sicher bald schaffen.