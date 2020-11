Tanzbare Mucke aus dem Cyber Space

Leider bin ich nicht ganz so tief in der schwarzen Szene verwurzelt, so dass mir der Name PULSE bis jetzt kein Begriff war. Denn die Österreicher haben sich dort schon mit ihrem 2015 erschienenen Erstling "Extinction Level Event" einen Namen gemacht. Nachdem ich mir dann dank Spotify erst einmal das Debüt angehört habe, muss ich sagen, nicht zu unrecht. Fette Beats, harte Gitarren, eingängige Synthies sind die Quintessenz im Sound von PULSE und das hört sich richtig gut an. Die Band hat sich hierbei das passende Image von außerirdischen Invasoren zugelegt, die mit ihrem futuristischen Sound die Erde erobern möchten und ihren Stil selbst als Cyber Future Metal bezeichnet.

Auf dem neusten Werk "Adjusting The Space" wird der musikalische Eroberungsfeldzug konsequent fortgesetzt. Der Mix aus Dark Metal, Elektro und Industrial geht sehr gut ins Ohr und auch die Beine. Mastermind Nemesis von der Black Metal Band ASTAROTH verleiht der Mucke mit seinen markanten knarzigen Stimme noch das gewisse Extra. Persönlich hätten die Gitarren für mich hier und da durchaus ein bisschen dominanter sein dürfen, denn die Synthies stehen doch meist sehr im Vordergrund. Aber das ist Meckern auf hohem Niveau von jemandem, der sich halt hauptsächlich in der Welt der harten Gitarrenmusik heimisch fühlt, aber durchaus immer offen für andere musikalische Strömungen ist.

Mit ihrem futuristischen Konzept befinden sich die Cyper Metaller PULSE auf jeden Fall auf dem richtigen Weg ihren Eroberungsfeldzug weiterhin erfolgreich zu bestreiten. "Adjusting The Space" ist der hörbare Beweis, inklusive einer durchaus gelungenen Version des Neue Deutsche Welle Klassikers 'Major Tom' von Peter Schilling. Einzig diesen Remix von 'Alienangel' hätte es nicht gebraucht, das ist mir dann doch ein bisschen zu wild.

Anspieltipps: We Won’t Come In Peace; Adjusting The Space; Star:Light; Points Of Nibru