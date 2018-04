Gelungene erste EP der Aschaffenburger

Der allseits bekannte POLTERGEIST- und GURD-Musiker V.O. Pulver hat hiermit nichts zu tun, auch wenn man auf Grund des Bandnamens durchaus auf diese Ideen kommen kann. Tatsächlich aber handelt es sich bei diesen PULVER um eine erst im Winter 2016 aus der Taufe gehobene neue Band aus Aschaffenburg.



Auf ihrer vorliegenden ersten EP lassen uns diese fünf Burschen wissen, dass sie ganz offensichtlich jene Klänge bevorzugen, die in den späten 70ern und frühesten 80er Jahren von den britischen Inseln aus die Welt eroberten. Schade zwar, dass wir nur drei Exponate des bisherigen Schaffens des Quintettes zu hören bekommen, doch die haben es in sich.



Der Opener 'Howl' kommt als mächtiger, NWOBHM-infiltrierter Rocker daher, den Sänger Dave Fröhlich mit gelungener Lemmy-Referenz umzusetzen versteht. Selbiges lässt sich auch für das Finale 'Twilight Magic' attestieren, auch wenn PULVER dafür eher die schleppende Gangart gewählt hat. Eingebettet von diesen beiden Nummern, ist das feine und verspielte Instrumental 'Salvation', eine im Blues basierende Nummer, in der die beiden Gitarristen Lukas Kunkel und Alex Oster ihr Talent ebenso unter Beweis stellen wie ihre Vorliebe für WISHBONE ASH und UFO.



Ein zwar nur verdammt kurzer, nichtsdestotrotz aber sehr intensiver Szene-Einstand, der hoffen lässt, dass wir von diesen, längst auch schon bühnenerprobten Burschen (u.a. hatte PULVER bereits die Ehre zusammen mit MOS GENERATOR, BLOOD CEREMONY und ADMIRAL SIR CLOUDESLEY SHOVELL zu spielen) noch viel zu hören bekommen.



Ein Startschuss in eine respektable Karriere wurde mit "Pulver" (die EP erscheint übrigens mit einem Artwork von Karmazid in limitierter Auflage von 400 Exemplaren!) jedenfalls einmal gelegt.