Club Mondo Bizarre - For Members Only (Re-Release)

Ein oftmals unterschätzter Meilenstein

Der Release von "Smut Kingdom" scheint fast ein bisschen unterzugehen, weil die neu formierten und leicht verändert besetzten Musiker von PUNGENT STENCH gleichzeitig ihre alten Alben in veredelter Form in die Regale zurückschieben. Die Re-Releases der damals noch indizierten Waren haben eine Menge Begeisterung ausgelöst, unter anderem auch weil reichlich Bonusmaterial eingefügt wurde und vor allem aus dem Live-Sektor einiges ergänzt wurde.

Auch "Club Mondo Bizarre - For Members Only", das letzte Werk der ersten Phase, glänzt mit dickem Bonus und einigen posthum eingeschobenen Bühnenvarianten, ist allerdings im Kern schon so stark, dass auch das eigentliche Album alleine schon genügend Gründe zur Investition lieferte. PUNGENT STENCH verkaufte sich auf der insgesamt dritten Full-Length bei weitem nicht mehr so rabiat wie noch in den Anfangstagen und schnappte einige Fragmente auf, die sich zuvor schon auf der "Dirty Rhymes And Psychotronic Beats"-EP bewährt hatten. Die Österreicher verlegten sich damals ausschließlich aufs Midtempo und waren zwischenzeitlich näher bei VENOM, CELTIC FROST und BLACK SABBATH als bei den grindigen Kollegen, mit denen die Band das Genre Ende der 80eer aufgezogen und dominiert hat. Doch der "neue" Sound stand der Truppe verdammt gut zu Gesicht, weil die Grooves ordentlich wummerten, die Death-Metal-Variante von Cronos und Co. nicht minder punkig rotzte als die meisten Tracks der britischen Legende, und PUNGENT STENCH analog zu Tom Fischer und seiner Mannschaft auch hier wieder unberechenbar agierte und dennoch erfolgreich blieb.

Für viele ist "Club Mondo Bizarre - For Members Only" bis heute das reifste Album der Bandgeschichte und somit als Einstiegsdroge nicht die verkehrteste Wahl - auch wenn die Platte nicht repräsentativ für das gesamte Schaffen der selbst ernannten Moralgegner ist. Aber egal wie man es dreht (und gerade mit den sechs Live-Extras, die 1992 in Wien mitgeschnitten wurden): Mit diesem Album macht man als Liebhaber rauen, groovigen Death Metals definitiv nichts falsch - damals wie heute!