Das Remix-Album mit einigen coolen Live-Bonustracks!

"Dirty Rhymes And Psychotronic Beats" ist das einzige Werk im PUNGENT STENCH-Katalog, für das sich die Österreicher inhaltlich an den Pranger stellen lassen mussten. Analog zu den damaligen Bewegungen im elektronischen Bereich arbeiteten Martin Schirenc und seine Mannen ebenfalls mit eigenwilligen Remixes und unnatürlicher Verstärkung, so dass sich die insgesamt sieben Stücke des Original-Releases doch sehr stark vom bisherigen Output der Band distanzierten. PITCHSHIFTER und THE PRODIGY hießen die Acts der Stunde, als diese ursprünglich als EP eingestreute Scheibe ins Rennen geschickt wurde, und es sind letztlich auch genau diese Combos, mit denen sich PUNGENT STENCH anno '93 messen wollte.



Losgelöst von der eigentlichen Erwartung funktionierten die Nummern auch ganz gut, jedoch vertrugen sie sich keinesfalls mit dem todesmetallischen Intro, mit dem die Band zunächst den Bezug zur Basis herstellte, bevor man dieser anschließend völlig und bewusst entglitt. Inhaltlich bleibt das Ganze bis heute Geschmackssache; Fakt ist allerdings, dass die regulären Songs nicht zu denjenigen Kompositionen gehören, die Hardcore-Fans der Österreicher bis heute verehren.

Dass man sich aber trotzdem mal mit dem Re-Release beschäftigen sollte, liegt ganz und gar daran, dass PUNGENT STENCH eine Menge Bonusmaterial draufgeschaufelt hat, darunter wieder einige rare Live-Aufnahmen und das eigenartige, aber doch sehr interessante 'Madcatmachopsychoromantik', dessen experimenteller Charakter zwar irgendwie auch bizarr erscheint, der sich aber prima dem ohnehin schon sehr eigensinnigen Werk von "Dirty Rhymes And Psychotronic Beats" annähert. Für Fans der alten Schule ist daher auch nur die Neuveröffentlichung mit den Live-Songs interessant. Alle anderen sollten erst einmal ein Ohr riskieren, da die Songs sicherlich nicht das sind, was man von PUNGENT STENCH gewohnt ist. Was aber nicht bedeutet, dass sie schlecht sind - nur eben gewöhnungsbedürftig!