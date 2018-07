Viel Rares für wenig Bares!

An eine weitere PUNGENT STENCH-Reunion zu glauben, gehört inzwischen wohl zu den naivsten Wünschen, die man als Nostalgiker noch äußern kann. Alex Wank und Martin Schirenc scheinen nicht mehr daran interessiert ihre Streitigkeiten beizulegen, und auch wenn die Serie der Re-Releases noch einmal die Hoffnung genährt hat, das österreichische Grindcore-Urgestein würde drei Dekaden nach der offiziellen Gründung noch einmal gemeinsame Sache machen, haben die beiden Bandköpfe sich im Anschluss an die Veröffentlichungen schon wieder klar positioniert und jede weitere Kooperation ausgeschlossen.

Dennoch sollte man nicht davon absehen, eine der wichtigsten Brutalo-Kapellen im deutschspraachigen Raum posthum für sich zu entdecken, falls man bis dato noch nicht mit dem Werk der Ösis vertraut ist. Und sollte man die Klassiker längst im Schrank haben, lohnt der Blick auf die Retrospektive trotzdem, zumindest wenn man diesen prall gefüllten Silberling hier in Betracht zieht, der einige rare Aufnahmen beinhaltet, an die man heutzutage nicht mehr so einfach herankommt.

"First Recordings" beinhaltet sämtliche Aufnahmen, die PUNGENT STENCH vor dem offiziellen Debüt "For God Your Soul... For Me Your Flesh" aufgezeichnet haben. Die Platte beschäftigt sich mit den jahren 1988 und 1989, in denen neben einem Split mit den Kollegen von DISHARMONIC ORCHESTRA unter anderem die "Extreme Deformity"-EP entstanden ist. Zwar wurden einige der Tracks später zweitverwertet, aber dennoch ist die Zeitreise hier immens spannend, weil PUNGENT STENCH vom ersten Tag an auf einem sehr hohen Level agierte und schon damals den Grunddstein für die spätere Verwüstung legte. Angereichert werden die beiden offiziellen Geschichten durch diverse Live-Mitschnitte aus Kattowitz und Wien, die mit einem überraschend starken Sound aufwarten und genau jenen Fakt noch einmal belegen, der soeben angerissen wurde.

Dass die Band zu einem späteren Zeitpunkt bzw. nach der Reunion niemals mehr zu dieser grandiosen Frühform gefunden hat, ist daher nicht verwunderlich, denn die jugendliche Energie, die musikalische Spontanität und diese stete Unbekümmertheit kann man nicht künstlich erzwingen. PUNGENT STENCH hatte schon Ende der 80er das besondere Etwas und auch mit dem Material von "First Recordings" den richtigen Riecher. Die kurze, aber doch unvergessene Erfolgsgeschichte der polarisierenden Streithähne nahm genau hier ihren Anfang!