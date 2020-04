Glorreiche Rückkehr

Als sich vor ca. zehn Jahren die Wege von Jon Courtney und Chloe Alper trennten und PURE REASON REVOLUTION auf Eis gelegt wurde, war ich ehrlich gesagt gar nicht übermäßig traurig darüber. Ja, "The Dark Third" und "Amor Vincit Omnia" waren wahrhaft progressive, querdenkende und dennoch auch in weiten Teilen eingängige Alben, die mich fasziniert hatten, doch der Weg zu immer elektronischeren Gefilden in "Hammer & Anvil" hat die Zuneigung dann doch erst einmal etwas abflachen lassen. Nur um in den folgenden Jahren festzustellen, wie einzigartig PURE REASON REVOLUTION doch war. Den Einsatz des Harmoniegesangs von Jon und Chloe habe ich in vergleichbare Art und Weise in den letzten Jahren bei keiner Band außer BULLET HEIGHT gehört. Und das war ja Jon Courtney nur mit der neuen Partnerin Sami Doll. Von daher war diese Rückkehr doch mehr als überfällig, zumal "Eupnea" einfach ein traumhaft schönes Stück Musik geworden ist.

Stilistisch orientiert sich das Duo dabei mehr am Debüt "The Dark Third" als an den beiden Nachfolgern. Es gibt verträumte Passagen genau wie krachende Riffs, aber dominiert werden die Songs zu nahezu jeder Zeit von den Stimmen von Courtney und Alper, die mal solo, aber meist zweistimmig arbeiten. Die punktgenau eingeflochtenen Harmoniegesänge erinnern dabei am ehesten an frühe Helden wie die BEACH BOYS oder die BEATLES, auch wenn der Rest der Musik damit wenig zu tun hat. Da reichen die Einflüsse von PINK FLOYD und KING CRIMSON bis hin zu den NINE INCH NAILS, allerdings wird das so grazil miteinander verwoben, dass einmal mehr ein völlig eigenständiges Werk entsteht.

Ich möchte jetzt gar nicht über jeden der sechs Songs referieren, sondern nur den abschließenden 13-minütigen Titeltrack hervorheben, der alle Stärken dieses Albums bündelt und dabei auch textlich unter die Haut geht, handelt es doch von dem mit einer Lungenkrankheit frühgeborenem Baby von Jon und seinem Weg zur normalen, flachen Atmung, die in der Medizin 'Eupnea' heißt. Immer wieder gibt es überraschende und spannende Wendungen und wenn dann die Textstelle kommt "Breathe, you made it to here", ist bei mir echt alles vorbei. Da gibt es schon mal Gänsehaut.

Ganz klar, "Eupnea" ist ein großartiger Neuanfang für PURE REASON REVOLUTION geworden und liegt bei mir auf Augenhöhe mit dem brillanten Debütalbum "The Dark Third". Hoffen wir, dass die Tour zusammen mit GAZPACHO im Oktober auch wirklich stattfinden kann, denn auch auf der Bühne ist das (dann verstärkte) Duo ganz fantastisch. Ein weiterer Höhepunkt des Musikjahres 2020.