Ein sattes Melodic-Death-Metal-Album!

Lange hat es auf sich warten lassen, "Solipsis", das erste Album der holländischen Melodic-Death-Metal-Formation PUREST OF PAIN. Dabei war die Band eines der ersten Projekte, das die inzwischen namhafte Gitarristin Merel Bechtold 2008 noch als Teenager gegründet hat. Nach der langen Wartezeit, in der die Truppe eine EP und eine Single hervorgebracht hat, ist auf dem Album nun tatsächlich ordentlich was zusammengekommen. 14 Tracks enthält die Scheibe, die als CD, digital und auf Vinyl erschienen ist.

Die Overtüre 'The Pragmatic' vermittelt bereits einen guten Eindruck davon, was auf "Solipsis" zu erwarten ist: dystopisch anmutende Klänge, die teils zähflüssig, teils aggressiv aus den Lautsprecherboxen drängen, ohne die nötige Portion Melodiösität vermissen zu lassen. Ein gelungenes Beispiel dieser Machart verbirgt sich hinter 'Momentum', einem Song, der zunächst mit ruhigen Gitarrenklängen beginnt, nach einem abrupten Tempowechsel mithilfe explodierender Drums bissig-wütende Vocals produziert, die sich im weiteren Verlauf mit ergreifenden Melodiephrasen zu einem eingängigen Klangteppich vermischen. Das sich anschließende 'The Sleep Of Reason' überrascht mit einer fast schon meditativ anmutenden Gitarreneinleitung, die sich wie eine aufblühende Klangknospe immer weiter öffnet, bis der Gesang einsetzt – und den Song unvermittelt beendet. Nicht unerwähnt darf der an den Albumtitel angelehnte Song 'The Solipsist' bleiben, ein Ohrwurm, der sofort mitreißt.

PUREST OF PAIN vereint durchgehend starke Stücke auf dem Debütalbum, man kann getrost konstatieren, dass sich keine Niete unter den zahlreichen Songs versteckt. Wer sich zu Klängen von HEAVEN SHALL BURN oder ARCH ENEMY hingezogen fühlt, der sollte das holländische Quintett unbedingt testen.