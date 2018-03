Erfrischender Einstand der Österreicher

PURPLE BONSAI existiert bereits seit 2012. In dieser Zeit brachte man eine EP und zuletzt 2017 mit 'Weil Ihr die Schmerzen nicht kennt' eine deutschsprachige Single heraus, die im österreichischen Heimatland der Truppe zu einem kleinen Radiohit wurde. Mit "Dreamcatcher" feiert man jetzt das Albumdebüt.



Musikalisch frönt man den 80er Rock mit hier und da leicht progressiven Einflüssen. Dass sich die Band bis zur Veröffentlichung ihrer ersten Scheibe so viel Zeit gelassen hat, wirkt sich sehr positiv auf das auf das gesamte Album aus. Angereichert mit modernen Elementen ist den Österreichern ein herrlich erfrischendes Debüt gelungen.



Dass sich PURPLE BONSAI dabei nicht immer ganz so ernst nimmt, zeigt sich nicht nur am originellen Bandnamen sondern auch am Inhalt mancher Stücke. So geht es in 'Purple Wings' um keinen geringeren als Fuchur, den Glücksdrachen aus Michael Endes "Unendlicher Geschichte". In vielen der Songs geht es laut Info um die Abenteuer des kleinen Bonsai. Aber auch nicht so angenehme Themen werden verarbeitet. God Paints handelt von einer Frau und deren Verarbeitung einer Krebsdiagnose. Man merkt, dass die Texte ein sehr wichtiger Teil des Gesamtkonzepts von PURPLE BONSAI darstellen. Daher lohnt sich auch ein Blick in das Booklet, um sich näher mit den Lyrics zu beschäftigen. Der Sound ist für eine Eigenproduktion auch im absolut grünen Bereiche. Dies trifft allerdings nicht so ganz auf den letzten Track 'Weil Ihr die Schmerzen nicht Kennt' zu. Warum die Österreicher gerade auf diese Nummer steil gegangen sind, erschließt sich mir leider nicht im geringsten. Da haben so ziemlich die meisten anderen Stücke auf "Dreamcatcher" mehr Hitpotential.



Zusammenfassend lässt sich sagen, dass PURPLE BONSAI der Einstand gelungen ist. Freunde von guter und ehrlicher Rockmusik dürfen gerne ein Ohr riskieren.



Anspieltipps: Dreamcatcher, On Purple Wings, God Paints, DC II