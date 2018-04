Der Schwanengesang einer extrem geilen Grindcore-Combo!

Während man sich das brutale Schlachtfest noch einmal zu Gemüte führt, das PUTRESCENCE auf "Voiding Upon The Pulverized" veranstaltet haben, sind die ambitionierten Brutalos aus dem kanadischen Winnipeg schon längst dabei, die Asche ihrer Existenz wegzufegen. Zeitgleich mit der Erstveröfentlichung der zunächst lediglich für den Vinyl-Markt angedachten letzten Platte hat sich die Band mit zwei gefeierten Shows auf dem Maryland Death Fest und der nordamerikanischen Fassung des Obscene Extreme Festivals in Montreal aufgelöst.



Hinterlassen hat die Band neben einigen extrem raubeinigen Grindcore-Abfahrten vor allem dieses herausragende letzte Album, das man als Schwanengesang tatsächlich schon deswegen akzeptieren kann, weil PUTRESCENCE am Höhepunkt des eigenen Schaffens die Fahne gehisst hat. Die elf Attacken sind Paradebeispiele für die Vermischung von traditionellen Old-School-Grooves und punkigen Deathgrind-Offensiven und zudem so abwechslungsreich gestaltet, wie man sich das von einem Beitrag zum extremen Genre nur wünschen kann. Die Kanadier ziehen in den knapp 25 Minuten alle Register, setzen natürlich vorrangig auf hohes Tempo, liefern aber eben nicht bloß schnelles Getrümmer, sondern immer wieder auch punktgenaue Breaks, nach denen ein walzenartiges Doom-Riff direkt den nächsten Angriff einläutet. Vor allem live dürfte das Material noch einmal massiv gekillt haben und speziell Liebhaber von CANNIBAL CORPSE mächtig begeistert haben.



Doch das ist nun leider alles Geschichte, aber so groß der Verlust für die Szene auch sein mag, so groß ist der Gewinn, den die Band mit diesem letzten Album für sich und den Sektor verbuchen konnte. "Voiding Upon The Pulverized" ist Grindcore im Champions-League-Format und schließlich die beste Veröffentlichung im üppigen Katalog der nun Dahingeschiedenen.



Anspieltipps: Catastrophic Living, Bathing In Toilet Blood, Unrecognizable Me