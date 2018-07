Ein amtlich anspruchsvolles Puzzle

Ein heißes Pflaster für progressive Rocksounds ist Russland noch nie gewesen; in den Sowjetzeiten gab es schon nicht sonderlich viele aufregende Bands hinter dem eisernen Vorhang, und auch nach dem Split des großen Reiches ist die Szene entgegen der Entwicklungen in anderen Staaten relativ überschaubar geblieben.



Insofern sind Acts wie PUZZLEWOOD auch in einer Phase, in der die westliche Musikorientierung den russischen Markt längst dominiert, noch immer Einzelkämpfer, die sich von ihrer Vision nicht abbringen lassen, sich aber darüber im klaren sind, dass der Kampf um die Akzeptanz auf dem Europäischen Markt ungleich härter ist als beispielsweise in Polen oder Schweden - doch das federführende Trio, das durch diverse Studiomusiker ergänzt wird, nimmt diesen Kampf dennoch an.



"Gates Of Loki" ist allerdings nicht gerade das Album geworden, mit dem man sich den sofortigen Zugang zum westlichen Prog-Publikum verschaffen wird. Die Platte ist nicht nur arg minimalistisch und bisweilen sperrig, sondern sie verfolgt über weite Strecken eine kunstvollen, avantgardistischen Ansatz, der gerade in den ruhigen ersten Tracks etwas Befremdliches mitbringt. Man fühlt sich stellenweise an die introvertierten Augenblicke im PETER GABRIEL-Katalog erinnert, erkennt auch Quertendenzen zu einigen verhaltenen GENESIS-Kompositionen, spürt andererseits aber zumeist den experimentellen Geist von PINK FLOYD, der nicht nur in den exotischen Instrumenten reflektiert ist. Und dass KING CRIMSON inspirativ ebenso mitmischt wie manche Jazz-Kapelle macht den Strauß eigentlich nur noch bunter, bedeutet jedoch nicht, dass PUZZLEWOOD die Orientierung zu verlieren droht.



Das ist nämlich das eigentlich erstaunliche Faktum bei diesem Album: Die Einflüsse sind vielfältig, die musikalische Ausrichtung ist extrem breit, aber trotzdem ist das Trio ungemein homogen unterwegs, verliert niemals die Kontrolle und gibt den Songs zuletzt noch einen äußerst nachdenklichen Charakter, der nur selten von kurzen Eruptionen wie im abschließenden 'Road We Lead' unterbrochen wird.



Es ist auf alle Fälle spannend, aber es ist nunmal auch schwer zugänglich, was diese Russen auf ihrem neuen Album vollführen. PUZZLEWOOD setzt jedoch ein Zeichen für ausdauernde Kreativität und somit auch für die Szene im eigenen Lande, die mit diesem Album eines der wenigen vertrauten Highlights erfährt. Empfehlenswert!