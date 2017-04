Moderner Power Metal mit progressiven Elementen.

Ich gebe zu: PYRAMAZE, das war für mich bisher immer die Band, in der Mal kurz Matt Barlow (ICED EARTH) gesungen hatte. Mit "Contingent" beschäftige ich mich erstmals ernsthaft mit den Dänen, und irgendwie hätte ich ihre Musik süßlicher, kitschiger erwartet. Es gibt aber fett produzierten, modernen Power Metal mit progressiven Einschüben. Sänger Terje Haroy klingt nicht nach Barlow, aber sein kräftiges Organ gibt der Musik viel Power. Stellt euch eine Mischung aus MORGANA LEFAY und den modernen STRATOVARIUS/SONATA ARCTICA vor (quasi eine Metal-Version der Finnen), und ihr landet etwa bei PYRAMAZE.



Ausgestattet mit dem von der Farbgebung wunderbaren (von den Motiven aber eher belanglosen) Artwork, nimmt das Album den Hörer gefangen und führt durch eine Stunde modernen Power Metal.



Für KIT-Gänger und Traditionalisten wird das hier alles zu modern klingen. Wer dagegen schon immer auf PAGAN'S MIND und ähnliche Truppen stand, darf hier gerne reinlauschen. Viele Keyboards, symphonische Klänge und Synthesizer sind manchen sicher ein Dorn im, äh, Ohr, aber ich finde die Mischung durchaus gelungen. Ich muss aber auch sagen: So wirklich vom Hocker haut mich der Mix auch nicht. Das ist alles gut gemacht, aber so wirklich zur Zielgruppe gehöre ich halt nicht, und die Überhits fehlen auch, um mich da dann hineinzuziehen.



So kann ich attestieren: Gut gemachter Mix, dazu viele gute, aber keine überragenden Songs. Für Genre-Fans eine echte Kaufempfehlung. Für alle, die irgendwo an der Schnittmenge interessiert sind, lohnt es sich sicher, mal reinzuhören.



Anspieltipps: Land Of Information, A World Divided, Nemesis.