Am Anfang war der Bone-Carver

Als Anfang 2006 "Legend Of The Bone Carver" erschien, war es bereits der zweite Streich der Dänen von PYRAMAZE, die sich in ihrer Karriere dem typisch europäischen Fantasy Power Metal verschrieben haben. So nahm ihr Zweitwerk die Fans mit auf eine spannende, aber nicht allzu ausgefallene und revolutionäre Reise durch catchy Melodien, einem gut durchdachten Konzept und sogar dem einen oder anderen Hit. Da PYRAMAZE jedoch nun seit "Disciples Of The Sun" bei Inner Wound Records unter Vertrag steht, wollten die Jungs mit dem vorliegenden Re-Issue dieses Album die Wartezeit bis zum "Contingent"-Nachfolger in hoffentlich nicht ferner Zukunft verkürzen.

Nicht allzu spektakulär ist die Wiederveröffentlichung allerdings lediglich für jene Fans, die das Album bereits im Besitz haben. Klar gibt es mit 'Flame And Retribution' einen wirklich netten, PYRAMAZE-typischen Bonustrack, der damals bei der Japan-Edition dabei war und sich gut in die "Legend Of The Bone Carver"-Geschichte, dem oftmals aufgegriffenen Kampf von Gut gegen Böse, einfügt. Aber gemeinsam mit dem doch liebevoll überarbeiteten Booklet, macht eine Anschaffung nur für Jene einen Sinn, die das PYRAMAZE-Zweitwerk bisher noch nicht ihr Eigen nennen konnten. Die Melodien gehen gut ins Ohr, Sänger Lance King gibt dem ganzen Unterfangen eine aussagekräftige Note und mit der Ballade 'She Who Summoned Me', 'The Birth' und 'Ancient Words Within' gibt es Ohrwürmer par excellence zu hören.

Für den ganz großen Wurf fehlt es aber ein wenig an den Rausschmeißern, diese Jahrhundert-Hits, mit denen anderen Genre-Größen wie KAMELOT, STRATOVARIUS oder SONATA ARCTICA bereits der ganz große Wurf gelang. Mit den Folgealben, die 2008, 2015 und 2017 erschienen, näherten sich die Dänen aber diesem Ziel immer energischer. Interessant ist der Werdegang der Truppe aber auf jeden Fall, sodass "Legend Of The Bone Carver" definitiv seine Daseinsberechtigung hat und das vorliegende Re-Release eine lohnende Anschaffung für Diejenigen ist, die erst nach 2008 den Glanz von PYRAMAZE für sich entdeckten.