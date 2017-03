Interessante Legierung aus einem neuen Stahlwerk.

Die Heilbronner Band PYROCLASM hat mit "World On Fire" einen beachtlichen Erstling in Eigenregie aufgenommen. Die Musik der Gruppe ist im Kern Thrash Metal, der ohne Scheuklappen auch weitere Stilelemente aufgenommen hat.



Während es sich beim Eröffner 'The Right Time' noch um typischen Thrash Metal handelt, überrascht der nächste Titel 'Disillusion' mit gut arrangierten Streichern, die mit den harten Gitarren eine hörenswerte Kombination eingehen. Auch die folgenden Stücke zeigen, dass es bei PYROCLASM nicht um Rumpel-Thrash geht. Immer wieder sind auch melodischere Passagen für Gitarren oder Gesang zu hören, wobei die dunkel-raunzige Stimme sicher Gewöhnungssache ist. In der einen oder anderen Gitarrenlinie kann man ein Fünkchen MAIDEN durchhören, wie die Band bei einigen Nummern überhaupt zwischen Thrash und klassischem Heavy Metal pendelt. So sind dem Vierer mit zwei Gitarren einige tolle Stücke, wie etwa das Titellied oder 'Bleeding Wounds', gelungen, während 'The Burdon Hardest To Bear' etwas zäh vor sich hin dümpelt und auch in den Double-Bass-Passagen eher pomadig wirkt. Doch mit dem kurzen, heftigen 'Life To Its Fullest' serviert die Band einen krachenden Tritt in den Allerwertesten zum Finale.



Mit den acht Titeln von "World On Fire" hat PYROCLASM für einen Debütanten einen ordentlichen Einstand hingelegt und mit zunehmender Erfahrung wird die Truppe sicher noch besser. Die Jungs dürfen gern wiederkommen.