Neuauflage der ersten beiden Demos

Man kann zu der Idee hinter "Incantations From The Abyss" durchaus gespaltener Meinung sein. Die Herrschaften von QRIXKUOR haben mit ihrer letztjährigen EP gerade einmal Fuß gefasst und beginnen bereits jetzt, ihre Archive auszuschlachten und die Songs ihrer ersten beiden Demos neu aufzulegen. Der Umstand, dass beide bereits ausverkauft sind, mag die Jungs vielleicht darin bestärken, ihr gesamtes, bisher eingespieltes Material ins Angebot zu stellen. Aber für eine Band, die gerade erst drei Jahre am Start ist, sind solche Praktiken doch eher fragwürdig.



Über den musikalischen Output der Truppe aus London kann man ansonsten wenig Kritisches vermelden. Der Sound ist zwar roh belassen und leider etwas undifferenziert, der finstere Death Metal mit leichter Tendenz zur Rumpelei der alten Schule hat jedoch Format und nimmt sich auch die Zeit, die einzelnen Details und Ideen zu verarbeiten, die die Briten hier investieren. Vor allem die ursprüngliche Variante von 'Consecration Of The Temple' ist ein richtig starkes Stück Underground-Todesblei und der beste Song, den QRIXKUOR derzeit im Repertoire haben. Die übrigen Nummern schließen sich aber nahezu nahtlos an und zeugen von den Ambitionen dieser Herren.



Dass der zweite Teil der Scheibe jedoch aus Rehearsals besteht, die schließlich in ein Demo verwandelt wurden, macht die Sache zumindest klangtechnisch nicht besser. Da kann man noch so sehr auf Charme etc. verweisen: So gut die Songs auch sein mögen, so verwaschen ist ihre klangliche Präsentation, und daran kann man ebenso wenig schön reden wie an der Tatsache, dass hier lediglich Altware aufgetischt wird. Eine Bewertung entfällt daher auch!



Anspieltipps: Consecration Of The Temple