Der pure Sound Amerikas.

Amerkanisch durch und durch, so ließe sich der Roots Rock von QUAKER CITY NIGHT HAWKS wohl am allerbesten beschreiben. Da ist es auch kein Wunder, dass der Sound der Texaner laut eigener Aussage wohl am meisten von Whiskey und illegal gebrautem Bier beinflusst wurde. Schaut man sich die vier kauzigen Gestalten im Promomaterial zum neuen Silberling "QCNH" an, dann kauft man ihnen dieses Bekenntnis zum klassischen Bild einer amerikanischen Bar-Band ab und bekommt direkt Lust, in den Südstaaten-Klang der insgesamt zehn neuen Kompositionen abzutauchen.

Die eingangs verwendete Bezeichnung Roots Rock kann dabei aber nur als grobe Richtungsbeschreibung herhalten, denn was der Vierer hier präsentiert, ist musikalisch unheimlich vielschichtig und lässt sich kaum in Genre-Grenzen einsperren. So überzeugt beispielsweise der Opener 'Better In The Morning' mit enspanntem Bluesrock, während die folgende Single 'Suit In The Black' zu Beginn ganz schön funkig daherkommt, nur um später mit einem Fuzz-getriebenen Gitarrensolo aufzuwarten. 'Colorado' und 'Pay To Play' komplettiert schließlich den bunten Stil-Potpourri und versprühen mit getragenem Piano und akustischer Gitarre jede Menge Country-Vibes. Vorgetragen wird das Ganze von den Texanern technisch versiert, mit einer ordentlichen Portion Entspanntheit und vor allem mit einem guten Händchen für eingängige Melodien, die vor allem in den Refrains der Tracks immer wieder zu finden sind. So richtig fesselnd ist "QCNH" über die gesamte Spielzeit dann allerdings nicht, was vielleicht daran liegt, dass man sich ab und an auch mal verstärkt rockigere Ausbrüche wünschen würde, wie sie beispielsweise im Southern-Rocker 'Hunter's Moon' geboten werden, um dem relaxten Grundtenor des Silberlings hin und wieder etwas mehr Leben einzuhauchen.

Seine Fans wird das neuen Album der QUAKER CITY NIGHT HAWKS trotzdem finden, denn gerade für eine entspannte Autofahrt im hoffentlich bald wieder Einzug haltenden Sommer dürften die zehn Tracks einen hervorragenden Soundtrack abgeben. Wenn der Vierer beim nächsten Release dann auch der kantigeren Seite seines Sounds etwas mehr Platz einräumt, dann gelingt es vielleicht auch, den Hörer vor dem heimischen CD-Player über die gesamte Distanz hinweg zu fesseln.