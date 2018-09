Furchtbar brutal, furchtbar stark!

Brutalster Stoff ist bei QUANTUM HIERARCHY ebenso garantiert wie technisch hochwertiges Geknüppel - kein Wunder, beziehen sich diese Italiener doch auf Acts wie IMMOLATION und HATE ETERNAL, die auch bei der Erarbeitung des neuen Materials Pate gestanden haben dürften. Auf "Neutron Breed" macht die Band keine Kompromisse und bolzt sich mit einer orkanartigen Performance in die direkte Umgebung der Hölle. Die Rhythmusarbeit ist unmenschlich, die Brachialität der Vocals auch selten erreicht, und was das handwerkliche betrifft, hat QUANTUM HIERARCHY seine Hausaufgaben gemacht - in jeglicher Hinsicht!



Die Band präsentiert sich wie eine infernalische Maschine, präzise in der Aufbereitung der kniffligen Parts, aber auch ultragemein und verdammt heavy beim späteren Output. Selbst MORBID ANGEL dürfte gewaltig ins Wanken geraten, sollte man das Material dieser EP mit dem letzten Output der langsam zu Grabe getragenen Legende vergleichen. So gut wie die Kollegen vom Stiefel sind Trey Azagthoth und Co. nämlich schon seit einiger Zeit nicht mehr unterwegs.

Doch Vergleiche sollten bei "Neutron Breed" ausgespart werden, schließlich schreibt die Band ihr eigenes Kapitel in den Annalen des brutalen Death Metals. Zwar geschieht dies unter Einflussnahme vieler bekannter Versatzstücke, doch unterm Strich ist QUANTUM HIERARCHY eigenständig genug, um eine kleine Nische im extremen Metal-Garten für sich zu beanspruchen. Meinetwegen auch gerne dort, wo die Temperaturen etwas heißer sind und die teuflische Inspiration sofort spürbar ist. Doch kommen wir mal weg von den Klischees und fassen es kurz zusammen: Diese Band besorgt es wuchtig und technisch perfekt! Und mehr kann man von einem modernen Brutal-Death-Album auch nicht erwarten!



Anspieltipps: Neutron Breed, Mausoleum Of Eternal Abscence