Südländischer Prog mit herrlichem Psychedelic-Trip

THE QUARTET OF WOAH aus der portugiesischen Hauptstadt qualifizierte sich schon auf seinem letzten Album für größere Aufgaben, einzig und alleine wurde "Ultrabomb" nicht allzu groß beworben, sodass die 2012 veröffentlichte Platte bis heute ein gut gehüteter Insider-Schatz geblieben ist. Ein solches Schicksal soll dem selbstbetitelten zweiten Werk der Band aus Lissabon nicht widerfahren. Die Südeuropäer haben in den vergangenen fünf Jahren noch einmal an vielen Kleinigkeiten im eigenen Soundgeflecht gearbeitet und vor allem die Prog-Schlagseite ihrer Mammutstücke merklich verdichtet. Das Ergebnis ist schließlich ein Album mit vier psychedelisch geformten Longtracks, die Elemente von KING CRIMSON und PINK FLOYD mit Heavy-Rock-Sequenzen aus dem erweiterten BLACK SABBATH-Katalog kombinieren und mit markanten Retro-Gitarren verfeinern - und das wesentlich intensiver als seinerzeit bei "Ultrabomb".



Gelegentlich könnte man auch meinen, THE QUARTET OF WOAH würde sich bei den letzten beiden OPETH-Longplayern bedienen und deren 70's-Haltung für sich adaptieren. Doch die Portugiesen setzen die Schwerpunkte noch mehr auf psychedelische Trips, die glegentlich sogar in den Drone-Sektor hineinreichen, wenngleich auf "The Quartet Of Woah!" nur Andeutungen gemacht werden, die keine weitere Vertiefung erfahren. Es ist letztendlich ohnehin schwierig, die vier Kompositionen des neuen Albums mit Worten zu treffen und passend zu umschreiben, weil klassisches Songwriting hier nicht zwingend greift. Es sind vier losgelöste, sehr unabhängig strukturierte Doom-Kompositionen mit anhängenden Stoner-Gitarren, spacigen Facetten, introvertierten Kontrastmitteln und schrägen Psychedelica. Oder kurz zusammengefasst: Das hier ist eine klare, zeitgemäß produzierte Antwort auf die ausgefallenen Arrangements des KING CRIMSON-Vermächtnisses. Und genau dort wollte THE QUARTET OF WOAH ja auch hin!



Anspieltipps: Forth By Light, Days Of Wrath