Schräge Klanggebilde.

Also, unser Björn hat ja kein gutes Haar an der Vorgänger-EP "Omen" gelassen. "Anstrengend, langweilig, monoton" schreibt er zu dieser langsam walzenden Ambient-Drone-Musik.



Nun, im direkten Vergleich klingt "Kala" schon deutlich wärmer und differenzierter, und wenn man eher auf Klangmalereien als auf "richtige" Songs steht, wird man mit QUEEN ELEPHANTINEs Musik schon zurechtkommen. Gerade die Songs, die sich nicht sofort als knarzende Klangwalzen zeigen, wie z.B. 'Ox', durchlaufen durchaus als interessant zu bezeichnende Entwicklungen. Dafür ist alles, was hier mit Vocals arrangiert wurde, ziemlich für Katz und klingt teilweise auch wie eben jene. Manchmal wirkt die Musik auch, als ob die Band gerade im Proberaum ihre Instrumente stimmt und Klangeinstellungen sucht, ziemlich wirr und unstrukturiert also. Da muss man schon ein ganz besonderer Hörertyp sein, um das über längere Dauer anhören zu können. Auf der anderen Seite hat dieser psychedelische, bassige Knarz-Sound auch eine hypnotische Wirkung, fast ein wenig wie ein Fiebertraum. Alles in allem ist das aber doch Musik, die man eher aus- als anschaltet.