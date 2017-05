In Ansätzen gut, aber noch nicht wirklich überzeugend

Das Cover suggeriert zwar eher Sleaze Rock, die vier Franzosen mit dem ebenso "schmierigen" Bandnamen QUICK & DIRTY dagegen scheinen sich dafür kaum zu interessieren. Sehr wohl aber für klassischen Hard Rock, denn sowohl den lässigen Groove von LED ZEPPELIN wie auch den Boogie der frühen ZZ TOP gibt es auf deren Debüt-EP zu hören.



Dennoch scheint sich die erst 2014 formierte, jedoch aus erfahrenen Recken bestehende Truppe in erster Linie an zeitgemäßen Rock-Heroen zu orientieren, so lassen sich in 'I Was Born' oder auch 'Trust Me' die Vorliebe für FOO FIGHTERS vernehmen, während das Finale 'Would You Like To Dance' nach ruhiggestellten DANKO JONES klingt.



Die knapp 20 Minuten Spielzeit vergehen dadurch wie im Flug, die Jungs wissen mit Vollgas ebenso für gefällige Sounds zu sorgen wie in gemäßigter Gangart. Für einen Erstversuch ist die Chose also durchaus in Ordnung, ob es QUICK & DIRTY damit allerdings schafft nachhaltig in Erinnerung zu bleiben, darf jedoch bezweifelt werden.



Denn so auffällig das Cover auch sein mag, so wirklich kann sich nämlich nur die erwähnte Schlussoffensive im Gedächtnis festsetzen, der Rest ist leider ebenso schnell wieder weg, wie er vernommen wurde. Schade, da wär' mehr drinnen gewesen.