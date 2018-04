Ernüchterndes Comeback

Walter Schreifels gehört definitiv zu den Pionieren der Post-Hardcore-Bewegung und hat die Szenerie in den vergangenen zweieinhalb Dekaden bei unterschiedlichsten Formationen geprägt. In seinen Anfängen gründete er ein relativ wütendes, mitunter rebellisches Format namens QUICKSAND, das aber schon recht bald Schreifels' experimenteller Haltung zum Opfer fallen sollte, weil der gute Herr sich in vielen neuen Projekten immer wieder anders definieren wollte und schließlich ganz vergaß, alte Lieben konsequent weiterzupflegen.

Dass die Band nach immerhin 22 Jahren plötzlich wieder aus der Versenkung auftaucht, ist allemal überraschend, vielleicht aber nicht gerade der sinnvollste Entwicklungsschritt des inzwischen doch betagten Musikers und Künstlers. Von der schnoddrigen, bisweilen rotzigen Art früherer Tage ist auf dem Comeback-Album nämlich kaum mehr etwas wahrzunehmen, die Grunge-Atmosphäre hinterlässt auf Dauer einen eher trägen Eindruck und der manchmal doch recht gekünstelt anmutende Versuch, spontan gegen den Strom zu schwimmen, ist irgendwann einfach auch ermüdend, weil QUICKSAND nicht die entsprechend spektakulären Resultate hervorbringt.



Im Großen und Ganzen gestaltet sich die Studiorückkehr der vermeintlichen Legende relativ langweilig und hat abgesehen von einigen coolen Gitarrensounds und ein wenig Indie-Flair nicht viel zu bieten, an das man sich längerfristig erinnern möchte. Walter Schreifels ist irgendwann vielleicht auch an einen Wendepunkt geraten, an dem seine seinerzeit noch ungebremste Kreativität erste Grenzen erfahren hat. Und ein Album wie "Interiors" belegt, dass es irgendwann dann auch gut sein sollte.