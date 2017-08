Das Gesamtpaket stimmt

Das fetzt, das rockt, das ist kalt wie eine Hundeschnauze. Die Jungs von THE QUILL sind mit einem neuen Album am Start und "Born From Fire" erfüllt gänzlich sämtliche Erwartungen, die man im Vorfeld hatte. Gleich zu Beginn merkt man in jeder Faser, mit wieviel Freude und Angriffslust die vier Schweden an ihre nunmehr neunte Studiolangplatte herangingen.

Ihr sucht teils schwere, teils knackige Riffs, hier und dort einen coolen Groove, tolle Melodien und einen schweißtreibenden Film, der vor dem inneren Auge abläuft? Ab und zu auch ein wenig Psychedelic und Stoner gefällig? Auf "Born From Fire" bekommt ihr die Vollbedienung der Skandinavier. Ob es zu den stärksten Alben von THE QUILL gehört, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, da mir Vorgänger wie "Tiger Blood" und "Full Circle" leider noch nicht in die Finger kamen. Trotzdem kann ich mit Fug und Recht behaupten, dass mir die aktuelle Scheibe auf diversen Autofahrten der letzten Tage sehr große Freude gemacht hat.

Mal rockt die ganze Bude ('Snake Charmer Women', 'Skull & Bones'), mal nehmen wunderbare Melodien das Zepter in die Hand ('Keep It Together'), mal schüttelt das Quartett auch locker ein paar astreine Hits aus dem Ärmel ('Ghosthorse', 'Set Free Black Crow') – auf "Born From Fire" sucht man vergeblich nach Lückenbüßern oder Langeweile. Hinzu kommen das superbe Artwork, ein druckvoller Sound, eine engagierte Band und das perfekte Wetter, um mit dieser Musik die Straßen unsicher zu machen – Daumen hoch!