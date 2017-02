Deutliche Fortschritte!

Nach den eher desaströsen Eindrücken des letzten QUINTESSENZ-Albums waren die Erwartungen an den drei Jahre später folgenden neuen Silberling wirklich nicht allzu groß. "Back To The Kult Of The Tyrants" wurde zu sehr davon beherrscht, das Erbe von HELLHAMMER, VENOM und Co. neu zu beleben, was angesichts der wenig kreativen Songwriting-Ideen definitiv nicht gelang. "To The Gallows" ist hier aber erstaunlicherweise aus einem ganz anderen Holz geschnitzt. Die deutsche Black-Metal-Combo traut sich wesentlich mehr zu, geht gerne auch mal etwas unkonventioneller ans Werk und hat tatsächlich einige wirklich vorzügliche Kompositionen am Start, die man ihr angesichts der letzten Erfahrungen so nicht zugetraut hätte.



Es mag noch nicht alles Gold sein, was auf "To The Gallows" schimmert, doch zumindest die Mischung aus dreckigen Old-School-Thrash-Riffs und diversen epischen Momenten gelingt der Band heuer ziemlich gut, was sich in Nummern wie 'Her Spell' und 'Endless Nights' als extrem vorteilhaft herausstellt. Beide Stücke haben eine feine Hookline und somit auch einen gewissen Wiedererkennungswert, den man QUINTESSENZ bis dato noch nicht zuschreiben konnte. In den übrigen Stücken gibt es viele ähnliche Ansätze, die gelegentlich noch mit holprigen Übergängen zu kämpfen haben ('The Claws Of Nosferatu'), an sich aber viel besser auf den Punkt kommen, als dies noch in der Vergangenheit der Fall war.

Was allerdings bleibt, ist ein gewisses Chaos in den Arrangements: Einzelne Songs sind reichlich vollgestopft und könnten eine leichte Entschlackung vertragen. Doch allgemein will man sich nicht beschweren, da die Band einen richtig großen Schritt gemacht hat und sich mit ihrem aktuellen Werk in die oberen Ligen gespielt hat. Für einen Spitzenplatz reicht es deswegen noch nicht, weil einige Titel auf "To The Gallows" gewöhnungsbedürftig bleiben. Unterm Strich steht aber die Freude über einen anständigen Release!



Anspieltipps: Endless Nights, Her Spell