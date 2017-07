Liveshow im Stile der ganz großen Prog-Acts unserer Zeit.

Wenn sich die deutschen Artrocker RPWL auf eine Sache verstehen, dann sind es große Inszenierungen. Immerhin ist das Quartett in seiner zwanzigjährigen Karriere insbesondere mit Konzeptalben bekannt geworden, wobei vor allem die letzten beiden Platten "Beyond Man And Time" und "Wanted" als Highlights im bisherigen Schaffen der Bayern gelten. Angesichts dieser Tatsache und des anstehenden Jubliäums, bei dem zwei Dekaden der Bandgeschichte gefeiert werden, haben es sich die Herren aus Freising dann auch nicht nehmen lassen, die letzte Show der "Wanted"-Tour am 31. Oktober 2015 für einen Konzertfilm aufzuzeichnen. Eineinhalb Jahre nach der Show in ihrer Heimatstadt sind die Arbeiten an diesem Mammut-Projekt nun endlich abgeschlossen und die Fans kommen in den Genuss des mit "A New Dawn" betitelten Mitschnitts, der als Blu-ray, DVD, CD und auf Vinyl in den Handel kommt.



Allerdings handelt es sich hier beileibe nicht um ein einfaches Konzert, das hier für die Nachwelt auf Zelluloid gebannt wurde, sondern viel mehr um eine Vermischung von Liveshow, Multimedia-Event und Theaterstück. Ganze 50 Komparsen und Schauspieler waren so schlussendlich bei der Aufführung beteiligt und halfen dabei, die Gesichte von "Beyond Man And Time" und "Wanted" zum Leben zu erwecken. Angesichts dieser stattlichen Besetzung wäre ein optischer Eindruck der Show sicher interessant gewesen, doch leider liegt uns zur Rezension nur die Doppel-CD vor, sodass auf eine Bewertung der visuellen Seite dieses Releases verzichtet werden muss.



Das ist jedoch nicht weiter problematisch, denn auch auditiv gibt es innerhalb der gut zweistündigen Spielzeit der beiden Silberlinge genug zu entdecken. Im Zentrum steht dabei natürlich die Performance der vier Musiker, die wie gewohnt auf ganzer Linie überzeugen kann und gleichzeitig beweist, dass sich die Bayern ihren Status als einer der führenden Prog-Rock-Acts des Landes redlich verdient haben. Ich würde sogar soweit gehen zu sagen, dass diese Aufführung mit ihren gesprochenen Passagen in Songs wie 'Revelation' und den oftmals an einen Soundtrack erinnernden Klang-Collagen nicht selten auch an Genre-Titanen wie DREAM THEATER oder PINK FLOYD erinnert und in ähnlich hohen qualitativen Gefilden rangiert.



Leider präsentiert sich jedoch die Produktion des Silberlings nicht auf dem gleichen hohen Niveau. Dazu muss man natürlich sagen, dass Live-Mitschnitte in kleineren Hallen noch immer zu den schwierigsten Unterfangen gehören, da vor allem die Übersprechungen in den verschiedenen Mikrofonen zum Problem werden können. Trotzdem habe ich auch schon Livealben aus ähnlichen Säälen gehört, die mit einem wuchtigeren und druckvollen Sound punkten konnten. "A New Dawn" hingegen klingt zwar angenehm luftig, lässt aber ab und an auch ein wenig Druck vermissen, der den Tracks an einigen Stellen sicher gut zu Gesicht gestanden hätte.



Nichtdestotrotz dürfen RPWL-Fans hier bedenkenlos zuschlagen, denn abseits der angesprocheneren Mängel ist "A New Dawn" eine wunderbares Livealbum, das einen denkwürdigen Abend in der Karriere dieser Ausnahmemusiker für die Nachwelt festhält. Gleichzeitig agieren die Bayern hier bei der aufwändigen Inszenierung ihrer Musik in Sphären, die man sonst nur bei den Legenden des Prog-Sektors gewöhnt ist. Daher also insgesamt ein klarer Daumen nach oben und eine Platte, die jetzt schon Lust auf die nächste RPWL-Tour macht.