Gute-Laune-Rock aus dem südlichen Schwarzwald

RABBIT MEX MACHINE? Die fünf Musiker aus Ewattingen in Südbaden sind Ende des letzten Jahrtausends wohl mit einer guten Prise Humor und jeder Menge Spaß an der Sache ans Werk gegangen, als sie laut eigenem Bekunden damit begannen, AC/DC- und METALLICA-Songs zu covern. Und die gute Laune ließ man sich bei RABBIT MEX MACHINE über all die Jahre offenbar nicht austreiben: Auf dem heuer veröffentlichten Banddebüt "Cross The Rubicon" herrscht eine gelöste, heiter-raue Atmosphäre, die den sieben Eigenkompositionen eingeflößt wurde und die auch live offenbar immer wieder herbeigezaubert werden kann.



Und wie lautet das Rezept auf "Cross The Rubicon"? Die verwendeten Zutaten sind alles andere als neu; die Mischung aus Alternative/Indie und Hard Rock kommt gefällig und druckvoll aus den Boxen, bietet aber an sich nichts, was man in dieser Richtung nicht schon zigfach gehört hat. Dennoch machen die Herren ihre Sache ordentlich: 'Overcast' beginnt mit dezentem Stoner Flair und gleichzeitigem Rock'n'Roll-Einschlag, so dass kein Auge trocken, kein Arsch aufm Hocker, keine Kehle stumm bleiben sollte. Das Teil drückt amtlich und vermittelt die Live-Energie der Band auf greifbare Weise. Natürlich funktioniert so etwas nur mit einem überzeugenden Fronter, und stimmlich haben die fünf Rocker mit Matthias Studinger den richtigen Mann am Mic, ausgestattet mit dem rauen, rockigen Vibe, den es im Querschnitt von CANDLEBOX, NICKELBACK und KING CHROME braucht.



Bei RABBIT REX MACHINE schielt man gar nicht so sehr auf den radiotauglichen Ohrwurmhit, stellt energisch-rockigen Charme und die bereits erwähnte gute Laune in den Vordergrund, was prinzipiell sehr sympathisch ist. Doch obwohl mit schönen Refrains wie bei 'Black Skies', dem beschwingten THE HIVES-Buddie 'Don't Bring Me Down' und dem groovigen Titeltrack durchaus auch für etwas Abwechslung gesorgt ist, will "Cross The Rubicon" nicht so recht bei mir hängen bleiben. Der Hard-Rock-/Alternative-Bereich ist einfach schon bis zur Grasnarbe abgemäht.



Somit hat RABBIT MEX MACHINE im überregionalen Vergleich sicherlich keinen leichten Stand, dürfte sich mit der bandeigenen Live-Energie aber gewiss eine oder mehrere Chancen erarbeiten. Bei Bandcontests landete man bereits in den vorderen Rängen und tourte sogar schon auf dem Balkan. Mit "Cross The Rubicon" liefert das Quintett auch auf Platte nun eine amtliche Kostprobe des eigenen Schaffens ab. Fans der genannten Spielarten, die weiterhin auf der Suche nach neuen Bands sind, dürften mit der RABBIT REX MACHINE richtig liegen.



Anspieltipps: Overcast, Don’t Bring Me Down, Seeing Hands