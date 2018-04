Dreckig, gemein und unterhaltsam

Die RABID DOGS sind keine echten Neulinge mehr, haben die Jungs doch immerhin schon zwei vollwertige Platten und eine EP in ihrer mittlerweile knapp zehnjährigen Laufbahn einspielen können. Der Weg aus der lokalen Szene war den Italienern bis dato aber nicht gegönnt, obschon man sich in den umliegenden Clubs regelrecht den Arsch abgespielt hat und die eigenständige Promotion mit zahlreichen Videoclips befeuert hat.



Mit "Italian Mysteries" wagt die Band nun einen neuen Versuch, der sich vor allem in Sachen Heavyness gewaschen hat. Die elf Songs protzen im Spannungsfeld von Stoner-affinem Heavy Rock, Sludge-gefärbtem Hardcore und räudigem Punk-Sound und klingen am Ende in etwa so, als würde PANTERA mit den CRO-MAGS gemeinsame Sache machen, bevor sie sich dann für einen kurzen Palm Springs-Exkurs mit den MASTERS OF REALITY anfreunden.

Die inhaltliche Aufteilung ist allerdings ein bisschen ungünstig, da man sich zunächst auf den brutalen Hardcore-Punch versteift und mit reichlich Wut losbellt, bevor dann später die Heavy-Rock-Szenarien mit einigen SABBATH-Gedächtnisriffs gepflegt werden. Für sich betrachtet sind die Songs durchweg in Ordnung, aber diese strikte Aufteilung der klanglichen Schwerpunkte nimmt der Scheibe zum Ende hin die Spannung, wenngleich sie für einen etwas entspannteren Ausklang sorgt.



Und trotzdem kann man nicht abstreiten, dass die RABID DOGS mit angenehmem Punch, coolen Grooves und abwechslungsreichem Material punkten. Die launischen Shouts sind zwar Geschmackssache, tun dem Unterhaltungswert von "Italian Mysteries" aber keinen Abbruch. Cooles Teil, trotz allem!



Anspieltipps: Milk Of Mother-In-Law, What If You're Right And They're Wrong