Old School Thrash - ganz simpel!

Man könnte den RADIATION-Silberling eigentlich schnell zusammenfassen. Eine Truppe slowakischer Raufbolde hat sich vor ziemlich genau zehn Jahren zusammengetan, um sich selbst einmal an den Grundlagen des Teutonen-Thrashs zu versuchen, nach diversen Line-up-Wechseln endlich in die Spur gefunden und sich in die Lage versetzt, die Rasiermesser zu wetzen und Old-School-DESTRUCTION und KREATOR Paroli zu bieten. Vor allem Schmier und Co. scheinen es der Combo aus Bratislava angetan zu haben, denn in beinahe allen Kompositionen entdeckt man vergleichbare Rhythmusstrukturen und ähnliche Riffs wie auf den ersten Alben der hiesigen Legende. Doch auch SODOM und PROTECTOR, zumindest deren frühe Entschlossenheit, sind Wegbegleiter auf "The Gift Of Doom", die man schnell zu schätzen lernt, deren originäre Herkunft die Band aber eben auch nicht verleugnen kann.



Um sich zumindest hier und dort ein wenig mit eigenen Lorbeeren schmücken zu können, haben die Slowaken so manchen Death-Metal-Groove der alten Schule in die Songs gepackt und sich von so manchem Thrash-orientierten Todesblei-Raubein der späten 80er inspirieren lassen. PESTILENCE und SACRIFICE sind die Truppen, an die man sich hier am ehesten erinnert fühlt, wenngleich die ersten SEPULTURA-Gehversuche hier ebenfalls einen legitimen Vergleich anbieten. Aber ganz gleich wie man es dreht und wendet: "The Gift Of Doom" ist ein Produkt, dessen Grundstein bereits andere Künstler gelegt haben, welches an sich aber wirklich prima mit all diesen Einflüssen umgeht und sich schließlich als wertiges Äquivalent zu den besseren Teutonen-Tributes herausstellt. Für Fans des gepflegten Old-School-Thrashs kann man hier schon fast eine blinde Empfehlung aussprechen.



Anspieltipps: Thrash The Bastards, Eternal Toxic Fields