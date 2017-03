Geht runter wie Öl.

Und wieder ein Debütant. Der amerikanische Vierer RADIO BIRDS hat sich erst vor wenigen Jahren gegründet und kürzlich nach einer EP seinen ersten Langspieler "Contemporary American Slang" veröffentlicht. Der Silberling lässt einen sehr amerikanischen Rock hören, der immer auch eine Portion Country, Folk und Southern Rock integriert hat, so dass man den Albumtitel durchaus programmatisch auffassen darf.

Sehr schnell wird klar, dass die RADIO BIRDS ein Händchen für Melodien und detailfreudige, transparente Arrangements haben. Gleich die erste Nummer 'Hold On Me' fußt auf einem Gitarrenlick, das einem nicht mehr aus den Ohren geht. Diese Klasse kann die Band zwar nicht über das ganze Album halten, dennoch hat sie eine Scheibe hingekriegt, die sich von vorne bis hinten gut durchhören lässt. Von der luftigen Countrynummer 'Your Favorite Part' über den zwingenden Refrain in 'Time Ranger' bis zum härteren 'Red Wine, Hard Liquor' punkten die Burschen. Das ohnehin recht abwechslungsreiche Programm der CD wird durch den gelegentlichen Einsatz von Banjo oder Countryfiedel noch etwas variabler. Allerdings zeigt das nette, aber nicht glänzende Solo in 'Miss Ilene', dass die RADIO BIRDS in der Abteilung Leadgitarre noch Verbesserungsbedarf haben. Vereinzelt fällt die Band mit ihrer Neigung zur Popularität in die Schlagerfalle, wenn die im Großen und Ganzen gelungenen Stücke 'Chew Me Up' und 'Paper Moon' mit banalen Refrainmelodien überraschen.

Sicher haben die RADIO BIRDS mit "Contemporary American Slang" kein gewaltiges Musikwerk vorgelegt, aber ein hübsches Album, das man auch in gemischter Runde laufen lassen kann. Denn ob jemand Rock oder Metal, Country oder Pop bevorzugt, die eingängigen Melodien der Scheibe dürften bei vielen Musikfreuden ankommen.