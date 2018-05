Same old song and dance...

Es ist eigentlich verdammt schade, dass die meisten Frontiers-Acts inzwischen eher Projektcharakter haben und das italienische Label kaum noch Platten rauswirft, bei denen kein gewisses Casting-Strickmuster zugrundeliegt. Auch bei RAINTIMES haben verschiedene Umstände dazu geführt, dass sich Musiker aus mehreren Nationen für einen gemeinsamen Release zusammengetan haben. Ursprünglich als Tribute an die 90er-AOR-Combo THE STORM geplant, hat sich das Ganze dann aber so weit verselbständigt, dass irgendwann auch eigener Stoff zustandekam. Das gleichnamige Debüt stoppt dann aber sehr schnell die eingangs angestoßene Diskussion - denn auch wenn noch nicht ganz klar ist, ob man RAINTIMES als richtige Band einsortieren darf, kann man wohl schon mal bestätigen, dass die Herren einen richtig guten Job machen. Wenn auch in den üblichen Fahrwassern...



Die elf Songs bieten nämlich allzu typischen Melodic Rock nach TEN- und SURVIVOR-Strickmuster. Die Songs sind relativ glatt produziert, werden permanent von einem sehr dominanten Keyboard begleitet und haben gelegentlich den Charakter eines härteren Schlagers, was glücklicherweise jedoch nur selten der Fall ist. Erstaunlicherweise sind die Balladen aber nicht von dieser Unart befallen und entpuppen sich als die tatsächlichen Highlights einer Scheibe, die offenbar nicht viel mehr erreichen möchte, als die üblichen Zitate auf einem zugegeben recht hohen Niveau wiederzukäuen.



Was sich nun schlimmer anhört, als es tatsächlich ist, führt sicherlich dazu, dass der Sektor eine weitere Kapelle begrüßen kann, die sich brav dem Gruppenschema unterordnet, bedeutet aber nicht, dass AOR- und Melodic-Rock-Genießer mit "Raintimes" eine schlechte Wahl treffen. Es ist halt nur alles so wie immer - und das könnte ein Faktor sein, der so manchem böse aufstößt.



Anspieltipps: Don't Ever Give Up, I Need Tonight