Lässige Hardcore-Nummer mit Alternative-Drive

Die schwedische Hardcore-Formation RAISED FIST darf, über 25 Jahre nach ihrer Gründung, mit Fug und Recht als Genre-Urgestein bezeichnet werden. Für mich ist der 2019er Output "Anthems" der erste intensivere Kontakt mit den Nordeuropäern, und ich muss sagen, neben dem lässig-dynamischen Hardcore-Antrieb höre ich bei den zehn neuen RAISED FIST-Nummern auch jede Menge Alternative-Einflüsse aus den späten 90ern bzw. frühen 2000er Jahren heraus. Ob nun Bands wie BILLY TALENT oder die BLOODHOUND GANG vom New School Hardcore beeinflusst waren oder ob eher eine alteingesessene Truppe wie RAISED FIST sich den mainstreamigeren Einflüssen geöffnet hat, lässt sich vermutlich nicht im letzten Detail ergründen – Fakt ist, die Mischung auf "Anthems" ist stimmig und sorgt vom ersten bis zum letzten Ton für ordentlich Stimmung.



Gnadenlose Ohrwürmer wie 'Venomous' oder 'Into This World', groovig-verschlepptes Material Marke 'Anthem' oder 'Murder', aber auch ein ruhigeres Stück wie 'Unsinkable II' treffen voll ins Schwarze und sorgen in erster Linie für eine satte Ladung Flöhe im Hosenboden - zehn Songs, gnadenlos effizient, qualitativ absolut verlässlich. Gepaart mit dem grundsätzlich positiven Grundton tritt RAISED FIST, ähnlich wie die Kollegen von H2O jenseits des Atlantiks, wirkungsvoll einer allgemeinen Negativität und der verbreiteten Weltuntergangsstimmung entgegen.



Schön, dass Hardcore Punk auch den GREEN DAY- und THE OFFSPRING-Mainstream überstanden und bei aller Pop-Rock-Anlehnung sein gesellschaftskritisches und musikalisches Standing beibehalten hat. "Anthems" ist alles andere als ein spektakulärer Genrebeitrag, aber ein frisches, kurzweiliges Lebenszeichen einer Truppe, die viele vermutlich längst nicht mehr auf dem Schirm hatten.



Anspieltipps: Venomous, Into This World, Anthem