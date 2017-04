Thrash funktioniert in allen Sprachen!

Aus der finnischen Hauptstadt stammt diese Formation, die sich 2011 zusammengetan hat, um dem herben Thrash Metal zu frönen. Damit scheint RAJALLA bereits ganz gut gefahren zu sein, denn nicht nur in der Heimat konnte die Band schon zahlreiche gut besuchte Konzerte absolvieren, auch im Ausland, etwa in Estland hat sich das Quartett längst einen Namen gemacht. (Das ist ungefähr als würde sich eine deutsche Band in Österreich einen Namen machen. Beeindruckend. :-) - PK)



Nach zwei Demos liefert die Truppe nun ihr Debüt und dieses lässt schon auf Grund des Titels etwas Ungewöhnliches vermuten. Und in der Tat, RAJALLA trägt die Songs ausnahmslos in der Muttersprache vor. Dadurch liest sich die Trackliste zwar interessant und für unsereins auch ein wenig exotisch, durch den ausdrucksstarken Gesang von Jukka Tarvainen hat man dabei aber dennoch das Gefühl zumindest etwas davon mitzubekommen, was uns der Kerl vermitteln möchte.



Sein Vortrag ist den zwar überaus heftigen, durch die ausgewogene Mixtur aus Härte, Groove und deftigen Riffs jedoch zu keinem Zeitpunkt übertrieben aggressiv wirkenden Nummern untergeordnet, aber dennoch sehr markant und für den Wiedererkennungswert der Formation essentiell.



Ob der Kerl seinen Emotionen freien Lauf lässt, indem er sich dafür wahlweise die Seele aus dem Leib brüllt oder aber geradezu feinfühlig loslegt, ist völlig egal, "Diktaattori" verfügt nicht zuletzt durch seinen Gesang über eine ganz spezielle Atmosphäre und sticht aus der Flut an Veröffentlichungen in diesem Genre hervor. Antestenswert!