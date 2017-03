Sein Solo-Drittwerk also...

Sieben Jahre lang zupfte er den Bass in einer der größten US-Punk-Bands der Geschichte und nun haut er rund zweieinhalb Jahre nach "Last Chance To Dance" sein nunmehr drittes Soloalbum heraus. CJ RAMONE ist noch lange nicht fertig und "American Beauty" zeigt dies in verschiedensten Facetten. So trägt sein neues Werk zwar durch und durch eine markante RAMONES-Note, hat jedoch genug Eigenständigkeit in sich, um nicht als bloße Hommage herzuhalten.

Es ist einerseits immer noch laut, schnell und dreckig, andererseits aber mit noch mehr Facetten gesegnet. Ein bisschen Punk samt authentischem 70's-Flair ('Let's Go') hier, dort ein paar modisch ansprechende Nummern mit modernem Klang ('You’ll Never Make Me Believe', 'Before The Lights Go Out', 'Run Around') dort und mit der gefühlvollen Tributnummer 'Tommy’s Gone' sowie dem schmissigen TOM WAITS-Cover 'Pony' samt Trompeten-Einlage hat der gute CJ ein wirklich ordentliches Song-Arsenal am Start. Hin und wieder reiht sich auch ein Ohrwurm ein, ohne jedoch den alten RAMONES-Geist sowie die ach so wichtige Abwechslung außer Acht zu lassen – auch wenn die Spielzeit von rund 33 Minuten doch recht dürftig ist.

Was hat "American Beauty" also zu bieten? Zum einen sehr viel Abwechslung – Langeweile kann hier definitiv nicht ankommen. Und obwohl mir in der Summe "Last Chance To Dance" besser gefallen hat, hat CJ RAMONE ein Album mit vielen Ecken und Kanten, aber dennoch mit der nostalgisch anmutenden RAMONES-Schlagseite auf der Habenseite, ohne sich jedoch nur auf den bedeutenden Beinamen zu versteifen.