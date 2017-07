Nostalgie, dein Name ist RANCID!

Neun Alben und noch kein bisschen leise. Ich muss zugeben, dass sich die Ska- Punker nach "Indestructible" langsam aber sicher von meinem musikalischen Radar verabschiedet haben. Das lag nicht am Album per se, sondern schlichtweg an meinem musikalischen Geschmack, der sich im Laufe der Zeit doch ein wenig gewandelt hat. Doch da sind sie wieder – Tim Armstrong, seine Rasselbande und deren neues Album "Trouble Maker", das mich mit dem wohligen Geruch von Nostalgie wieder in meine Teenager-Jahre zurückbringt.



RANCID ist wieder etwas älter, wieder etwas reifer geworden, doch die Agilität, der Eifer und der Spielspaß, mit denen die Amis auch anno 2017 wieder am Start sind, ist wieder einmal bemerkenswert. Hier wippt der Fuß, da bewegt sich die Hüfte und mit einem eisgekühlten Bier auf dem Balkon, während das Album zum dritten Anlauf ansetzt und sich die Sonne in die Nacht verabschiedet, macht das neunte RANCID-Album eine ausgesprochen gute Figur.



Direkte Vergleiche zu den Vorgängeralben kann ich leider nicht anstellen, das möge man mir hier verzeihen. Hat jedoch den Vorteil, gänzlich unvoreingenommen an die neue Platte herantreten zu können. Vielleicht ist das auch der Grund, warum ich solch einen Gefallen an "Trouble Maker" habe. Und irgendwie wächst in mir ein Gefühl der Zusammengehörigkeit, dieses Gruppengefühl, dass ich mit meinen alltäglichen Sorgen und dem Kummer, den diese Welt in einem auslöst, nicht alleine bin. Sitzen wir denn nicht alle im selben Boot?



Man rottet sich zusammen, lauscht den coolen, einprägsamen Melodien von 'Ghost Of A Chance', lässt beim eröffnenden 'Fast Track' den inneren Schweinehund raus und weint seinen gefallenen Idolen mit 'Say Goodbye To Our Heroes' hinterher. Zwischenzeitlich wird es etwas nachdenklicher ('Telegraph Avenue'), mal jedoch auch etwas straighter, aggressiver ('An Intimate Close Up Of A Street Punk Troublemaker'), und hinter jedem Song, hinter jedem Ton, hinter jeder Note steckt RANCID, stecken Armstrong und seine Mannen, steckt ein Funke Vergangenheit.



Still steht das Album und RANCID hier stellvertretend definitiv nicht – "Trouble Maker" ist ein ungeheuer vielschichtiges Punk-Rock-Album mit einer deftigen Prise Ska und einer noch deftigeren Prise Tiefgründigkeit geworden. Jeder Song trägt die Handschrift des Berkeley-Vierers, hat jedoch genügend Eigenständigkeit und die Kombination dieser Charaktereigenschaften macht "Trouble Maker" zu einem guten bis sehr guten Szene-Album. Beide Daumen hoch.