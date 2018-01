Ein solides Album mit vielen "Aber"-Momenten

Obschon RANDOLPH'S GRIN sich den düsteren, elektronischen Klängen eigentlich auf allzu konventionelle Art und Weise nähert, ist die neue Scheibe der deutschen Elektro-Combo definitiv kein Mainstream-tauglicher Selbstläufer. Im Gegenteil: Die Platte bringt das Talent mit, genau in jenen Augenblicken wieder etwas penetranter zu werden, in denen man glaubt, dass die Eindringlichkeit so mancher düsterer Melodie endlich siegt.

Gerade in der zweiten Hälfte von "Intent" lässt sich die Band nämlich zu sehr von der durchweg sanften Elektronik leiten und schafft es dabei nicht mehr, die wirklich überzeugenden Ansätze der ersten Nummern aufrechtzuerhalten. Die Gothic-Anteile werden zunehmend weiter heruntergeschraubt, die Melodien greifen nicht mehr vollständig, und die Stimme von Frontdame Heidi Winkler verliert im Zuge dessen auch immer mehr Ausdruckskraft und wirkt im weiteren Verlauf fortlaufend beliebiger. Da hilft dann auch die traditionelle Herangehensweise nicht mehr, denn ohne gutes, aufregendes Material schwindet auch beim treuesten Anhänger schnell das Interesse.

Auf der Ziellinie entpuppt sich "Intent" schließlich als vollkommen typischer Szenebeitrag, der zwar zu Beginn noch mit wirklich guten Songs aufwartet, in den Schlusssequenzen aber nicht mehr mit genügend spannenden Ideen glänzen kann, um die Spannung bis zur letzten Note zu wahren. Fans düsterer Elektroklänge sollten dennoch ein Ohr riskieren - auch wenn es auch momentan sicherlich bessere Alben als "Intent" gibt.