Sehr spannend, aber noch nicht optimal!

Im Grunde genommen sind die Musiker von RAUM KINGDOM in ihrer Entwicklung schon sehr weit vorangeschritten; die irische Post-Metal-Combo versteht sich auf das emotionale Spiel mit der Dynamik, schafft es, Kontraste zwischen schwerfälligen, harschen Doom-Riffs und epischen Gitarren zu kreieren, und hat auch keine Probleme damit, die Übergänge zähfließend zu gestalten, wenn der Atmosphäre damit gedient ist - Risikobereitschaft und deren Umsetzung sind daher auch nicht das Thema auf "Everything & Nothing". Woran die Band aber dennoch arbeiten muss, ist die Ausgestaltung der Longtracks, die stellenweise dann doch eine Spur zu zäh ausgefallen sind; Kompositionen wie 'Winter' und 'Struggle' zeichnen sich mit vielen Highlight-Passagen aus, verfehlen dann aber den Moment, an dem die Songs auf den Punkt kommen sollten - und die etwas langatmigeren Folgeerscheinungen kann RAUM KINGDOM dann auch nicht vollends kaschieren.

Die Band mit Kritik zu überhäufen, soll an dieser Stelle jedoch nicht im Mittelpunkt des Interesse stehen. Im Gegenteil: Die Iren sind enorm talentiert, generieren viele epische Gänsehautaugenblicke und finden auch den genauen Mittelweg im progressivem, anspruchsvollem Post Metal, weshalb man eher geneigt ist, an vielen Ecken von "Everything & Nothing" ein dickes Lob auszusprechen. Die stimmungsvolle Aufbereitung der benannten Kontraste ist dabei das große Plus, mit dem RAUM KINGDOM immer wieder Beifall erhaschen kann. Und auch das stete Wechselspiel im Gesangsbereich gehört erwähnt, nicht nur weil die Truppe hier und dort auf Gastakteure zurückgreift, um die monumentale Wirkung auch hier noch mal deutlich zu stärken. 'Winter' ist in diesem Sinne etwas ambivalent, weil die Vocals hier Akzente setzen, der Song an sich aber viel zu sehr in die Länge getrieben wird - aber der Eindruck der tollen Mikro-Darbietung bleibt!

Sicherlich: "RAUM KINGDOM ist noch nicht am Ziel angelangt und muss diverse Kleinigkeiten noch mal genauer überdenken. Sphärisch ist die Band allerdings ein Hochgenuss, ebenso in Sachen Riffing. Wenn es künftig noch etwas besser gelingt, die Songs zum gegebenen Moment etwas kompakter zu gestalten und in den längeren Stücken die Kontrolle nicht aus der Hand zu geben, dürften die Jungs von der Insel in Kürze bereits in der Upper Class des Post Metals ankommen. Bis dahin ist "Everything & Nothing" schon mal ein weitestgehend überzeugendes Arbeitszeugnis und der Beweis für ein ungeheuer großes Potenzial, das nur noch darauf wartet, in Hülle und Fülle geweckt zu werden. Aber man darf absolut optimistisch sein, dass all das nur eine Frage der Zeit ist!

Anspieltips: Summon, Hidden Pain