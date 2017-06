Ein Klassiker in der Retrospektive.

Die New Wave of British Heavy Metal scheint sich dieser Tage wieder allergrößter Beliebtheit zu erfreuen, warum wohl sonst sollten die Labels in ihren Archiven graben und Meilensteine dieser prägenden Metal-Ära wiederveröffentlichen. Federführend ist hier das vor allem die Plattenfirma Dissonance Productions, die gerade erst eine umfassende Werkschau der britischen Genre-Vorreiter SAMSON lieferte und mit einem Paket von DIAMOND HEAD-Scheiben schon den nächsten Schwung von Klassikern am Start hat. Bei einer solchen Re-Release-Welle darf natürlich auch das Trio RAVEN nicht fehlen, das der NWoBHM gerade Anfang der Achtziger auch in den USA zu vermehrter Berühmtheit verhalf. Grundpfeiler des Erfolg war dabei vor allem Manager Jon Zazula, der gleichzeitig auch die damals noch jungen METALLICA unter seinen Fittichen hatte und prompt beide Bands unter dem Titel "Kill 'Em All For One" auf eine Tour schickte. Namensgebend für den Treck durch die Vereinigten Staaten war dabei nicht nur das METALLICA-Debüt, sondern auch die RAVEN-Scheibe "All For One", die nun dieser Tage in remasterter Form erneut in die Läden kommt.



Rein musikalisch muss man zu den ursprünglichen zehn Tracks der Platte eigentlich nicht mehr viel sagen, immerhin gehören Klassiker wie 'All For One', 'Run Silent Run Deep' oder 'Mind Over Metal' auch knapp 34 Jahre nach ihrem ursprünglichen Release zum Repertoire eines jeden guten Metal-DJs und damit auch in die Playlist auf einem zünftigen Achtziger-Metalabend. Überraschend ist allerdings, dass der Silberling auch von der Produktion her blendend gealtert ist und sich mit seinem dynamischen Sound und den messerschaften Gitarren problemlos mit heutigen Veröffentlichungen messen kann. Gleichzeitig wird einem angesichts des schneidigen 'Seek And Destroy' oder des stampfenden 'Break The Chain' auch heute noch bewusst, was für einen gigantischen Einfluss diese Welle von britischen Newcomern auf die Entwicklung des Thrash und Speed Metals hatte.



Deutlich interessanter für Sammler wird es dann allerdings beim satten Bonusmaterial der Platte, das vor allem mit drei Tracks von der "Break The Chain"-Single auftrumpft, die etwa zeitgleich mit dem Album in den Läden stand. Ganz besonders sticht dabei das STEPPENWOLF-Cover heraus, auf dem neben Fronter John Gallagher auch ein junger Udo Dirkschneider zu hören ist. Alles in allem ist die Neuinterpretation sehr gelungen und verpasst dem Klassiker einen schwungvollen und metallischen Anstrich. Zusätzlich zu den Tracks der Single gibt es mit 'The Power And The Glory' einen Demo-Track aus den "All For One"-Sessions zu bestaunen, der trotz des etwas dumpfen Sounds durchaus interessant ist. Anders sieht es da schon bei der Live-Version von 'Mind Over Metal' aus, die dank überdrehtem Gitarren-Kreischen wohl nur etwas für Die-Hard-Fans ist.



Insgesamt ist die Scheibe trotzdem ein gelungener Re-Release, mit dem Dissonance Productions einmal mehr beweist, wie ordentlicher Fan-Service funktioniert. Ob man sich die Scheibe nun nur wegen des Bonusmaterials ein zweites mal ins heimische CD-Regal stellt, das muss am Ende sicher jeder RAVEN-Fan für sich selbst entscheiden. Wer diesen Klassiker aber noch nicht sein Eigen nennt, der sollte hier schnell zuschlagen, denn diese Scheibe gehört in jede gut sortierte Sammlung!