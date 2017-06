Pflichtprogramm für jeden Metaller!

Nach erfolgreichen Gastspielreisen mit JUDAS PRIEST in Europa und METALLICA sowie ANTHRAX in den Staaten, befanden sich die durchgeknallten Briten in einer entscheidenden Phase für ihre weitere Karriere. Der Plattenvertag mit Neat war im Auslaufen, der Lockruf des Major-Labels Atlantic offenbar zu intensiv, um diesen nicht zu vernehmen. So kam es, dass sich die zuständigen Label-Bosse die Dienste von RAVEN gesichert hatten, um die Formation in weiterer Folge wirklich groß rauszubringen.



Was genau diese Kooperation mit sich bringen sollte, ist bekannt und inzwischen - zum Glück für John und Mark Gallagher sowie Rob "Wacko" Hunter bzw. dessen Nachfolger Joe Hasselvander – längst Geschichte. Die Band selbst ist längst rehabilitiert und wird immer noch von einem überaus treuen Publikum unterstützt.



Anno 1984 sah die Sache so aus, dass es die Pause vor dem ersten Dreher mit Atlantic zu überbrücken galt. Ein Live-Album stand also von Anfang an zur Diskussion und Material dafür war reichlich vorhanden. Bei den erwähnten Gigs wurde nämlich nahezu alles mitgeschnitten, weshalb aus den Aufnahmen auch problemlos ein Doppelalbum zusammengestellt werden konnte.



Dieses enthält zwar auch in der nun vorliegenden x-ten Neuauflage leider keinerlei Boni, ein Re-Release ist aber dennoch eine famose Idee, denn auch retrospektiv betrachtet stellt dieser Doppel-Decker nicht nur das essentiellste Live-Album des furiosen Trios dar, es kann auch als Synonym für die Spielfreude von RAVEN betrachtet werden. Bis heute weiß man die unvergleichlichen, energiegeladenen Gigs dieser Formation zu schätzen und von daher ist "Live At The Inferno" einfach ein Muss für jeden Metaller.



Schließlich gibt es wahrlich nur wenige Live-Tonträger, die auf vergleichbare Weise die während einer Show freigesetzte Energie dermaßen intensiv zu vermitteln wissen. Wahnwitzige Darbietungen unkaputtbarer Klassiker wie 'Mind Over Metal', 'Rock Until Drop' oder 'Fire Power' manifestieren diese These ebenso wie das unschlagbare Medley aus 'Tyrant Of The Airways' und 'Run Silent, Run Deep'. Pflichtprogramm!