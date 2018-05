Get your kicks on Route 66!

RAVEN CAIN könnte den Soundtrack zu "Sons Of Anarchy" ganz alleine beisteuern, würde sich in den Südstaaten auf jeder Rock&Roll-Bühne als echtes Original verkaufen, könnte im Vorprogramm der kommenden GUNS 'N ROSES TOUR dafür sorgen, dass der Hauptact mächtig ins Schwitzen kommt, ist sicherlich aber auch nicht abgeneigt, den Battle mit KID ROCK abseits der Theke auszutragen. Kurzum: Die Band rockt, und sie rockt gewaltig, selbst wenn die gelegentliche Mainstream-Attitüde manchen Kritiker auf den Plan rufen könnte. Aber wen juckt's?

Denn die meisten Songs des neuen Albums marschieren prozig voran, stacheln sich mit Blues-Coolness und vereinzelten Hillybilly-Marotten an, verbinden LYNYRD SKYNYRD mit den Glam-Acts aus Hollywood und saufen jeder Harley Davidson den Tank leer, weil ihr Durst nicht zu stillen ist.

Und so könnte ich nun fortfahren, Floskel an Floskel reihen und ein ewiges Loblied auf "Oblivious", den neuen Silberling, singen, diese Granate, die das erfahrene Trio jüngst eingespielt hat. Man könnte Querverbindungen analysieren, überlegen, woher das eine oder andere Zitat stammt, und resümieren, dass mehrere Jahrzehnte amerikanischer Badass-Rock&Roll in den 20(!) neuen Stücken steckt. Man kann es aber auch einfach dabei belassen, die schlichte Form zu wählen - genauso wie es RAVEN CAIN auch in den Stücken von "Oblivious" macht. Und in diesem Fall darf die Platte allen ans Herz gelegt werden, bei denen Biker-, Southern- und traditioneller Hardrock noch echte Gefühle auslösen und die Route 66 im heimischen Wohnzimmer beginnt. Das Ding hier macht richtig, richtig viel Spaß!

Anspieltipps: All American Bad Ass, One Foot In The Grave, Shove It, Antz Go Marching