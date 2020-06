Gefälliger Symphonic Metal einer noch jungen Band

Gegründet wurde die irische Powermetal-Band RAVENLIGHT 2018 von Rebecca Feeney und John Connor. Schon im September desselben Jahres gab es die EP "End of the World", deren vier Tracks auch auf dem Debütalbum "Project Genesis" zu finden sind. Wenn ich es richtig verstanden habe, hat damals John Connor alle Instrumente eingespielt, wohingegen jetzt noch ein Drummer (Michal Bugajski) und ein Bassist (Ruaidhri Houston) zum Team zählen. Im September 2019 gab es ein Video zu 'Words Unspoken', um das neue Lineup und die Weiterentwicklung des Sounds vorzustellen.

Ich weiß nicht, ob es Zufall ist, oder gewollt, dass Rebecca eine gewisse Ähnlichkeit vom Aussehen und der Stimme her mit TARJA hat, auch die Musik geht weitläufig in Richtung NIGHTWISH. Allerdings muss ich einschränkend sagen: NIGHTWISH light, was sowohl Stimme als auch Sound betrifft. Rebecca hat eine wirklich schöne Stimme, aber ihr fehlt noch das Druckvolle, die Tiefe, die Präsenz, die Sängerinnen wie beispielsweise Tarja, Floor Jansen, Amanda Somerville oder auch Sharon den Adel, um nur einige zu nennen, auszeichnen. Da ist sicher noch jede Menge Potenzial vorhanden, das einfach noch aufgebaut werden muss. Um es einmal mit dem Sport zu vergleichen: Die Europameisterschaft ist schon erreicht, nun muss sich für die Weltmeisterschaft ins Zeug gelegt werden.

Das gilt übrigens für die ganze Platte, gute bis sehr gute Ansätze, aber um bei den ganz Großen mitzumischen, reicht es noch nicht ganz. Die einzelnen Titel bleiben bei mir nicht nachhaltig im Ohr hängen, es fehlen ein paar Highlights und das gewisse Etwas.

'Project Genesis' ist ein nett anzuhörendes Album und ein guter Einstieg für RAVENLIGHT. Es ist es auf jeden Fall wert, angetestet zu weden.