Portugiesische Piraten? Heavy Metal in RUNNING WILD-Reinkultur

Wem es zu lästig ist, die verstaubten alten RUNNING WILD-Platten wieder auszukramen, sollte sich ruhig mal mit der Diskografie von RAVENSIRE beschäftigen. Die Portugiesen haben mit "We March Forward" und "The Cycle Never Ends" zwei echte Hochkaräter veröffentlicht und sich im heimischen Underground längst einen Namen gemacht. Entsprechend heiß gehandelt wird daher auch die aktuelle EP der Truppe aus Lissabon, zumal die 300 7"-Einheiten auch für Jäger und Sammler eine echte Herausforderung darstellen.

Doch letztgenannte Spezies würde wohl kaum Interesse bekunden, wäre der Stoff vo RAVENSIRE nicht so verdammt stark. Und so überzeugen auch die beiden Nummern von "Tyrant's Dictum" als wunderbare Old-School-Mischung aus Kasparek-Leadgitarren, NWoBHM-Arrangements und einem feinen Schuss US-Metal-Eigensinn. Dazu gibt es feine Hooklines, ein starkes Solo in 'Facing The Wind' und Vocals, die an die glorreichen Zeiten in den mittleren 80ern erinnern. Noch Fragen? Falls ja, liefert "Tyrant's Dictum" die Antworten. Es ist zwar nur eine Special Edition in limitierter Auflage, vom musikalischen Wert aber mit einem regulären Release absolut gleichzusetzen!