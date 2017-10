Leider nur ein neuer Song

Ein einziger Track ist in der Regel herzlich wenig, um eine konkrete Bewertung zur veröffentlichenden Band machen. Nun ist RAVENTALE längst keine unbekannte Combo mehr und hat in den letzten zwölf Jahren schon einige nennenswerte Beiträge zum atmosphärischen Black Metal der jeweiligen Jahrzehnte beigetragen, so dass ein Single-Release als Stelldichein für das neue Label auch völlig in Ordnung geht. Und trotzdem: Irgendwie ist "New World Planetarium" nicht ausreichend, um die Pause zum neuen Album zu überbrücken - zumal der Track nach hinten heraus auch bei einer Spieldauer von knapp zehn Minuten irgendwie unfertig wirkt.



Musikalisch hat sich bei der Combo aus Kiew nicht viel verändert; Alleinherrscher Astaroth Merc komponiert sphärischen Stoff mit relativ gut zugänglichen Melodien und verminderter Aggression und bewegt sich dabei im soliden oberen Mittelfeld des Genres - so zumindest in den ersten kleinen Episoden von "New World Planetarium". Doch der Song suggeriert mehr, verlangt nach einem Finale, bevorzugt aber einen schleichenden Fade Out, der zwar Lust auf mehr macht, den Hörer aber eben auch nicht gänzlich zufrieden zurücklässt.



Womöglich funktioniert solcher Stoff ja tatsächlich nur im ausgedehnten Format; "New World Planetarium" ist als Appetizer nicht schlecht, aber leider nicht vollständig sättigend! Von daher: bitte bald im größeren Umfang nachlegen!