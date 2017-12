Es brodelte einst im Untergrund

Okay, hier haben wir ein absolutes Underground-Schmankerl, mit dem wohl wirklich niemand gerechnet hat. Es gab einmal eine Band aus Kirkland, Washington, die Anfang der 1990er den US-amerikanischen Untergrund ein klein wenig aufgewirbelt hat. Zwei Demos haben die Thrasher damals veröffentlicht, ehe die Band wieder zu Grabe getragen wurde. Nun, knapp 25 Jahre später, kehren die Songs unter dem Banner "Demonstrations" wieder zurück an die musikalische Erdoberfläche und bescheren uns doch so manch coolen Moment.



Fakt ist, dass es sämtliche Songs der "Something Crushes Spine" und "Bones Of All Men"-EP auf diesen Rundling geschafft haben und sich dazu noch drei bis dato unreleaste Songs gesellen, die allesamt einen wirklich guten Eindruck machen. Zu hören gibt es guten, alten Thrash, der mal verspielter, vertrackter ('War Machine', 'Staring At The Sun'), mal ruppiger und roher ('Chasing Death', 'End Of All Time') aus den Boxen drischt. Zumindest instrumental kommt mir ab und zu (!) METALLICAs Debüt in den Sinn. Klar, dass die "Demonstrations"-Demonstrationen noch deutlich hiervon abweichen, und trotzdem wissen die Tracks zum großen Teil doch zu gefallen.



Wer auf damalige Underground-Perlen der Marke WRATHCHILD AMERICA, FORCED ENTRY, WATCHTOWER ohne progressiven Einschlag oder auch CYCLONE TEMPLE steht und die vergangenen Thrash-Tage noch ein wenig aufleben lassen möchte, ist bei der vorliegenden Compilation durchaus an der richtigen Adresse. Denn da hat Stephan Becker eine wirkliche Besonderheit aus der Mottenkiste hervorgezaubert.