Solider Hard Rock in klassischer Machart

Schon seit der Veröffentlichung ihres Erstlingswerks "Rock'n'Roll Hero" konnten die Reutlinger bemerkenswerte Erfolge einheimsen. So zum Beispiel bei der alljährlichen Verleihung des deutschen "Rock und Pop"-Preises, bei der RAZZMATTAZZ 2012 in mehreren Kategorien absahnen konnte.



Aber auch beim "Rock Of Ages"-Festival, das die Band im Jahr darauf eröffnen durfte, konnte man Fans und Presse gleichermaßen überzeugen. Das gelang dem Quartett auch mit dem Zweitling "Sons Of Guns", der für die Herrschaften obendrein die Chance mit sich brachte, sich im Vorprogramm ihrer "Namenspatrone" NAZARETH zu beweisen.



Was mit Dreher No. 3 zu schaffen sein wird, bleibt zwar erst noch abzuwarten, grundsätzlich lässt sich aber schon jetzt festhalten, dass RAZZMATTAZZ auch weiterhin für nichts Anderes steht als für handgemachten, soliden, geradlinigen und ehrlichen Hard Rock in traditioneller Machart.



Nicht mehr, aber schon gar nicht weniger, und zudem versteht der Vierer sein Handwerk auch wirklich einwandfrei. Zwar sind erneut sämtliche Vorbilder (von AC/DC bis ZZ TOP - und das nicht nur sprichwörtlich gemeint) aus dem Klangbild herauszuhören, das dürfte jedoch in Anbetracht der Tatsache, dass die Songs allesamt sämtliche Trademarks aufzuweisen haben, für die klassischer Hard Rock geliebt wird, nicht weiter stören. Ergo: Bier auf, Scheibe rein und lasst es Euch gut gehen!