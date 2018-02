Debüt der neuen Formation von Mats Leven und Anders Wikström

Der alte, weise Spruch "Gut Ding braucht Weile" trifft selbst im inzwischen unkontrollierbar schnell gewordenen Musikbusiness immer wieder zu - unter anderem bei der noch unbekannten Formation REVERTIGO, für die sich TREAT-Gitarrist Anders Wikström und der im Moment bei TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA und CANDLEMASS aktive Sänger Mats Leven zusammengetan haben.

Die beiden kennen einander zwar schon seit fast 30 Jahren und waren in den frühen 90er Jahren sogar schon mal zusammen bei TREAT aktiv (in dieser Besetzung wurde das leider untergegangene, selbstbetitelte 1992-er Album eingespielt, ehe die Band im Jahr darauf vorübergehend auf Eis gelegt wurde), dennoch sollte es aus terminlichen Gründen bis 2016 dauern, ehe die Idee an einem gemeinsamen Album zu arbeiten, verwirklicht werden konnte. Unterstützt wurde das Duo dafür lediglich von ROAD TO RUIN-Drummer Thomas Broman, der nicht nur für den entsprechenden Punch sorgt, sondern auf Grund seiner unzähligen Tätigkeiten wie etwa bei den aktuell an einer formidablen Reunion bastelnden GREAT KING RAT auch vom "Workaholic-Status" perfekt ins Team passt.

Mit dem selbstbetitelten Debütalbum hat das Duo das lange geplante Vorhaben nun also endlich in die Tat umsetzen können und dafür nicht nur das Komponieren, sondern auch die Produktion sowie das Einspielen sämtlicher Saiten- und Tasteninstrumente übernommen. Respekt für diese Motivation und noch viel mehr für die Kompetenz, schließlich ist es nicht alltäglich, dass ein Sänger vom Format eines Mats Leven sowohl Gitarrenspuren als auch Keyboard-Passagen einspielt! Das Ergebnis kann sich in der Tat hören lassen, denn "Revertigo" ist ein gelungener wie zeitlos tönender Mix aus knackigen Hard/Heavy-Rock-Songs und gediegenen Melodien geworden. Und da die beiden Recken in allen Bereichen zu den ganz großen Könnern zählen, gibt es auch keinerlei Ausfälle zu verzeichnen. Die ganz großen Hits zwar auch nicht, aber alles kann man eben beim ersten Mal eben auch nicht liefern.

Bleiben nur noch die Fragen offen, ob es REVERTIGO auch in Zukunft geben wird und ob die beiden Herren auch gemeinsam auf Bühnen zu sehen sein werden. Schön wäre beides.