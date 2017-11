Nomen est omen

Einen besseren, geeigneteren Titel hätte CHRIS REA für seinen nunmehr 27. Longplayer gar nicht finden können. Denn: "Road Songs For Lovers" vereinigt zwei wunderbare Gefühlsmomente in sich. Zum einen geht es natürlich um die Liebe, die rosarote Brille, diese wunderbare Zweisamkeit und den Höhenflug, den zwei Menschen in der Seele vereint miteinander zur selben Zeit teilen. 'Two Lost Souls', 'Angel Of Love' oder auch das abschließende 'Beautiful' fließen runter wie Öl und regen zum Dahinschmelzen an. Zum anderen kennt ihr sicherlich auch das Gefühl der unbedingten Freiheit der Straße. Man steigt in/auf eine schnelle Maschine – egal ob zwei, drei oder vier Räder – und genießt den süßlichen Duft der Straße. Nur der Mann und die Straße, unendliche Weiten, staubtrockenes Wetter, die Sonnenbrille auf der Nase, das Grinsen im Gesicht. Und welche Songs könnten für dieses Feeling besser stehen als 'Happy On The Road', 'Moving On' oder 'The Road Ahead'?

Richtig, Stillstand sucht man auf diesem Album und bei CHRIS REA im Allgemeinen vergeblich – stets hat sich der Musiker neu kreiert, hat seiner bisherigen Schaffensphase immer neuen Nuancen, neue Reize, neue Einflüsse geschenkt, seine Alben aufgefrischt, sich immer neu erschaffen. Auch "Road Songs For Lovers" ist ein ach so typisches CHRIS REA-Album: tiefgängige, nachdenkliche Melodien und gefühlvolle Passagen auf der einen Seite, ein paar richtig tolle Jazz-, Funk- und Folk-Einflüsse auf der anderen Seite. In Summe ergibt das ein Album, das mit den eingangs genannten Stücken schon richtig tolle Songs am Start hat, die das schon seit Jahren bekannte und allseits beliebte Blues-Fundament noch einmal bestens wiedergeben und CHRIS REA mit seinem immensen Talent für kreatives Songwriting sechs lange Jahre nach "Santo Spirito Blues" wieder in die Köpfe und Herzen der Menschheit befördert.