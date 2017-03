Two Devils Will Talk

Ein nettes Album, aber sicher kein grandioses.

Das zehnte Album zum 25-jährigen Jubiläum: Bei THE REAL MCKENZIES gibt es anno 2017 gleich doppelt Grund zum Feiern. Diesen Anlass wollen Paul McKenzie und seine Mannen auch nicht verstreichen lassen und geben mit "Two Devils Willl Talk" ein Album heraus, das jedem Fan der kanadischen Punk-Rock-Truppe eigentlich gefallen dürfte - aber auch nur eigentlich. Denn die ganz großen Melodien entdeckt man heuer nicht, die Hitdichte ist überschaubar, und da man den Ur-Punk nur sehr, sehr selten entfesselt und insgesamt viel zu brav bleibt, hält sich die Begeisterung erst einmal in Grenzen.

Zwei oder drei Durchläufe später sieht die Sache zwar schon anders aus, weil sich die Singalongs solcher Nummern wie 'Fuck The Real McKenzies' und 'Seafarers' langsam gesetzt haben, aber der ganz große Schwung will einfach nicht wahrgenommen werden, weil die Folk-Punks immer wieder die Bremse ziehen und sich ihre Energie offenbar für die baldigen Gastspielreisen aufsparen - zumindest wirkt es so.

Natürlich ist es für eine Band wie THE REAL MCKENZIES aber nach so langer Zeit auch extrem schwierig, das Rad noch einmal neu zu erfinden und ihrer umfangreichen Diskografie insofern neue Impulse zu verpassen, als dass man einzelne Songs unwiderruflich mit einem bestimmten Album in Verbindung bringen könnte. Die Signature-Tracks hat "Two Devils Will Talk" nämlich nicht, jene Megasongs, die man auch in einer späteren Retrospektive ganz klar mit dem laufenden Arbeitsjahr verbinden würde. Und vielleicht ist eben genau das der Punkt, der dann auch Anlass zur Kritik gibt und beschreibt, dass die REAL MCKENZIS diesmal auf der Stelle treten.

Sicher, Fans und Freunde werden die Scheibe kaufen und hier und dort auch ihren Spaß haben. Aber die Jungs sind inzwischen so groß, dass die Erwartungen jederzeit immens sind. Und genau diese Erwartungen kann THE REAL MCKENZIES mit "Two Devils Will Talk" nicht ganz erfüllen.

Anspieltipps: One Day, Fuck The Real McKenzies