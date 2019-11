Asskicking Hardrock von der Waterkant.

Als Asskicking Hardrock bezeichnen die vier Jungs von der Waterkant selbst ihren Musikstil und treffen damit den berühmt berüchtigten Nagel mitten auf den Kopf.Die acht Titel auf der Scheibe strotzen nur so vor Herzblut, Schweiß und jeder Menge spürbarer Lust am Musizieren. Sichtlich beeinflusst von Bands wie MOTÖRHEAD oder AC/DC rocken sich die Hamburger die Seele aus dem Leib und wecken mit ihrer ungestümen Vortragsweise Erinnerungen an die legendären THUNDERHEAD. Laut Infoblatt ist REBELS' REUNION zumindest in Norddeutschland an der Live-Front beileibe nicht mehr unbekannt und setzt diese energetische Spielfreude wohl auch auf der Bühne ganz gut um. Nachzuhören ist dies auf den beiden Tracks 'Friday Night' und 'Let The Good Times Roll', welche live im Ballroom zu Hamburg ohne jegliche Overdubs mitgeschnitten wurden. Da juckt es mich auch tatsächlich nicht die viel zitierte Bohne, wenn bei den beiden abwechselnd singenden Gitarristen nicht jeder Ton perfekt sitzt, sondern vermutlich mehr Augenmerk auf eine energiegeladene Show gelegt wird. Genau so muss das sein! Mein persönlicher Lieblingstitel und Anspieltipp, zu dem auch ein sehr ansehnliches Video gedreht wurde, ist der Killer-Track 'Airblade'.Wer nun neugierig auf die Scheibe wurde, hat die Möglichkeit, sich diese direkt über die Band Homepage für schlappe 12.- Euro zuzüglich 2.- Euro Porto zu ordern. Meine Kaufempfehlung haben die sympathischen Nordlichter auf alle Fälle. Support the Underground!