Vertrautes in neuer Umgebung

Vertraute RED APOLLO-Hörer werden wahrscheinlich erst einmal gähnen, wenn sie einen Blick auf die Tracklist der neuen EP werfen. Denn schließlich beinhaltet "Meta" zum einen nur zwei Kompositionen und zum anderen sind beide Titel auch schon auf der letzten Platte veröffentlicht worden. Wer die experimentierfreudigen Post-Metaller aber etwas besser kennt, wird wissen, dass sie sicherlich nicht dafür zu haben sind, einfach nur alte Ware neu aufzuwärmen - und schon gestaltet sich die Sache wieder anders.



In der Tat ist "Meta" nämlich eine rein instrumentale Interpretation zweier Tracks, die in kleinen Details noch einmal anders arrangiert wurden. Die Songs bekommen einen ganz anderen Farbton, klingen nachdenklicher, bauen aber auch sphärisch frische Kulissen auf, die nicht minder interessant sind als die Soundcollagen, die RED APPOLLO in den Originalbeiträgen kreiert hat. Gerade 'The Slaving Eyes' baut eine immense Intensität auf und demonstriert, wie man eine bekannte Nummer ohne großes Brimborium noch so weit entfremden kann, dass man einen fast gänzlich neuen Track erhält - starke Sache! 'Dissociative' ist im Anschluss ein wenig sperriger, letztlich aber nicht minder aufregend als der etwas kürzere Vorgänger und schließlich ein weiteres Indiz für das musikalische Genie dieser Band.



Natürlich wartet man sehnsüchtig auf tatsächlich neues Material von RED APOLLO. Mit "Meta" haben die Jungs aber eine Form der Überbrückung gewählt, die absolut akzeptabel ist und selbst Instrumental-Muffeln richtig gut gefallen dürfte!