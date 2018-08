Das entscheidende dritte Album bringt den großen Wurf!

Es hat sich so einiges geändert auf dem dritten Album der Senkrechtstarter von RED APOLLO. Die extremen Fragmente wurden weitestgehend ausradiert und zugunsten sphärischer, manchmal gar melancholischer Noten zur Seite geschoben, um den immer noch breiten Klangkosmos der Band endgültig und nahezu ausschließlich unter das Post-Metal-Dach zu setzen. Zwar gibt es hier und dort noch finstere Dark-Metal-Passagen, vereinzelte Grunts und gerne auch mal einen minimalen Ausflug in den progressiven Black Metal, doch summa summarum sind die Schwerpunkte auf "The Laurels Of Serenity" andere - und daran wird sich auch der Fan der ersten Stunde kaum stören.



Denn musikalisch ist die neue Scheibe ein echter Wonneproppen, der die sphärischen verbindungen von THE OCEAN mit dem Rifffundament von MASTODON, der Experimentierfreude von NEUROSIS und der Extravaganz so mancher ANATHEMA-Scheibe verknüpft. Es sind weder heroische Melodien, noch euphorisierende Offensiven, sondern eher introvertierte, melancholische und gelegentlich auch sperrige Arrangements, die in kleinen Explosionen den Zugang ermöglichen. Sie punkten hier und dort auch mit Art-Rock-ähnlichen Gepflogenheiten, gelangen zuletzt aber vor allem wegen ihres stimmigen Gesamtkonzepts auf die Hitliste. Der Minimalismus wird auf "The Laurels Of Serenity" regelrecht exerziert, den Melodien wird so viel Raum gegeben, dass man auch auf lange Sicht noch viele neue Details aufsaugen kann und die Performance ist schlichtweg gewaltig und den großen Taten der oben aufgeführten Bands nahezu ebenbürtig.



Folglich ist RED APOLLO endgültig im Konzert der ganz großen Post-Metal-Vertretungen angelangt und kann hier langfristig zumindest auf den Co-Headliner-Status schielen. Mit Alben wie "The Laurels Of Serenity" dürften die Herren sich nicht nur oben festbeißen, sondern künftig auch die Entwicklung der gesamten Szene mitbestimmen.



Anspieltipps: Deathwaters Of Acheron, A Sacred Kingdom Come